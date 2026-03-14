Mimi Ortiz regresa con todo a la pista de baile y de nuevo en Teletica

La guapa y talentosa modelo y bailarina Mimi Ortiz regresará a la pista de baile de Teletica este sábado con un show muy especial.

La presentación será parte del programa Sábado feliz, de este 14 de marzo, que se transmitirá a partir de las 2 de la tarde por canal 7.

Mimi Ortiz junto a su novio Toni Costa. (redes/Instagram)

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Teletica ya adelanta lo que se verá

El canal promociona la participación de la bailarina mediante un anuncio en el que ofrece un pequeño adelanto del contenido del programa de este sábado.

Por su parte, Mimi también compartió en Instagram una historia en la que dejó ver un poquito de lo que podrán disfrutar los televidentes.

Regresa con su recordada pareja de baile

Ortiz no volverá sola a la pista.

La bailarina compartirá escenario con Yenier Jiménez, con quien compitió en el 2024 en la primera temporada del reality Mira quién baila.

La pareja fue una de las grandes favoritas del público para ganar el concurso de baile del 7 en su primera edición.

Mimi Ortiz regresa con todo a bailar por canal 7

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Una dupla que dejó huella

A pesar de su popularidad, el premio final del reality terminó en manos de la boxeadora Naomi Valle, quien logró imponerse en la votación del público.

Sin embargo, Mimi Ortiz y Yenier Jiménez se ganaron el cariño de los televidentes al sacar chispas en la pista en cada una de sus presentaciones.

Por eso, su regreso juntos al escenario de Sábado feliz promete atraer la atención de muchos seguidores que disfrutaron su química en el reality de baile.

Hay que recordar que Ortiz es presentadora de ese programa, por lo que se saldrá de su rol unos minutos para su show especial.

Mimi Ortiz y Yenier Jiménez fueron pareja en Mira quién baila.

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