Critican a Toni Costa por no asistir al cumpleaños de su hija y esto respondió

Toni Costa y Mimi Ortiz andaban en un crucero por República Dominicana la semana pasada. (redes/Instagram)

El bailarín español Toni Costa decidió pronunciarse en redes sociales luego de recibir críticas por no haber estado presente en la fiesta de cumpleaños de su hija Alaïa Costa López, celebración que fue organizada este fin de semana por su madre, la presentadora Adamari López.

A través de un video, Costa explicó que había visto muchos comentarios cuestionando su ausencia y quiso aclarar lo sucedido.

La fiesta con piscina y al estilo hawaiano fue este sábado en Miami, Estados Unidos, donde vive la niña de 11 años junto a su madre, presentadora de Univision.

El bailarín incluso felicitó a López por la celebración y destacó que todo se organizó con mucho cariño. Sin embargo, explicó que este año no pudo asistir debido a un compromiso laboral que coincidió con la fecha del festejo.

“Obviamente me hubiera encantado estar ahí presente, como siempre hemos hecho, pero este año se complicó la cosa porque surgió un viaje de trabajo”, dijo.

Dicho viaje de trabajo era andar en un crucero por República Dominicana junto a su novia, la costarricense Libni “Mimi” Ortiz, que organizó la compañía digital para la que trabajan como embajadores de marca.

Le hará otra fiesta

Toni explicó que por más que quisieron acomodar fechas para él estar, al final su vuelo de regreso era hasta el día siguiente, lo que hizo imposible su participación en el evento. No obstante, adelantó que su hija tendrá una segunda celebración.

“Este año es un poco diferente. Va a tener dos fiestas. Ya vieron que su mamá le hizo la suya con mucho amor y yo llevo ya unos meses organizando la que vamos a celebrar juntos”, expresó.

El también juez del programa Mira quién baila en Costa Rica aseguró que su hija entiende perfectamente la situación, ya que tanto él como López procuran hablarle con transparencia.

“Lo importante es que ella siempre sienta que es amada por los papás”, afirmó.

Familias separadas

Toni Costa también aprovechó el momento para reflexionar sobre la dinámica familiar que mantiene con López tras su separación, ocurrida hace aproximadamente cinco años.

Según indicó, aunque su familia cambió, ambos han procurado mantener una relación basada en el respeto y en el bienestar de su hija.

Además, señaló que existen muchas familias separadas que enfrentan conflictos, pero que él y la presentadora han tratado de mantenerse en el grupo de padres que priorizan compartir momentos importantes por el bien de sus hijos.

“A veces las cosas no salen exactamente igual que siempre, pero no pasa absolutamente nada. Las familias separadas no siempre funcionan de la misma manera”, comentó.

Finalmente, Costa también envió un mensaje a quienes lo criticaron en redes sociales, recordando que muchas veces las personas juzgan sin conocer la historia completa.

“Miren, hay muchas familias separadas que utilizan a los hijos para hacerse daño, no se hablan, se llevan a matar, no comparten nada juntos… son unos problemas tremendos. En cambio, hay otras que siempre, por el bienestar de los hijos, comparten momentos especiales juntos, buscan la manera de siempre tener a sus hijos felices y presentes. Y nosotros siempre hemos intentado estar en ese segundo grupo", explicó.

El español pidió respeto antes de emitir opiniones sobre la vida de otros y reiteró que, más allá de una fiesta o una fecha específica, lo verdaderamente importante es que su hija se sienta acompañada, feliz y amada por ambos padres.