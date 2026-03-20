Toni Costa prohíbe todo esto a los invitados a la fiesta de cumpleaños de su hija en Costa Rica

El bailarín español Toni Costa prepara una fiesta sorpresa en Costa Rica para su hija Alaïa, quien cumplió 11 años el pasado 4 de marzo; eso sí, el festejo viene con una serie de reglas que han llamado poderosamente la atención.

Toni Costa prepara una fiesta sorpresa para su hija Alaïa en Costa Rica. Fotografía: Instagram. (redes/Instagram)

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Una celebración muy especial

La única hija del juez de Mira quién baila ya había tenido una celebración organizada por su mamá, Adamari López, pero su papá no pudo estar presente porque se encontraba en un crucero junto a su pareja, Mimi Ortiz.

Por eso, Costa decidió organizar un festejo por aparte, el cual se realizará en Costa Rica este 22 de marzo, a partir de las 9 de la mañana en un condominio en Santo Domingo de Heredia.

Alaïa nació hace 11 años fruto de una relación de Toni Costa con la actriz puertorriqueña Adamari López. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

Una fiesta con temática futbolera

La actividad tendrá como eje el fútbol, una de las grandes pasiones de Alaïa, según destaca en la invitación al festejo, de la que La Teja recibió una copia de una fuente allegada a la pareja.

“El torneo más divertido del año está por comenzar. Un día lleno de fútbol, piscina, juegos y celebración para festejar el cumpleaños de Alaïa”, dice la invitación.

A los asistentes se les pidió vestir camisetas o uniformes de selecciones nacionales como Costa Rica, España, Brasil, Argentina o Portugal, o la que prefieran.

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Las prohibiciones que sorprendieron

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un apartado específico de la invitación en el que se detallan varias restricciones relacionadas con fotos y videos.

“Para cuidar ciertos detalles familiares, por favor: NO tomar fotos ni videos de: Alaïa y Jay juntos, Mimi y Alaïa juntos, Toni y Jay juntos, los cuatro juntos”, se lee en el documento.

Eso sí, sí están permitidas imágenes de Mimi Ortiz con su hijo Jay, de Toni con Alaïa, de Mimi con Toni y también de todos por separado.

Cabe recordar que Toni mantiene una relación desde hace más de un año con Mimi, quien es mamá de Jay, su hijo de una relación anterior.

“Gracias por su comprensión”, concluye ese apartado.

Toni Costa fue claro con las prohibiciones que puso a los invitados a la fiesta de su hija Alaïa. Esta es una copia en exclusiva de ese apartado de la invitación. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

Detalles del evento

La invitación, titulada “Alaïa’s Birthday Cupa 11”, también incluye recomendaciones para disfrutar al máximo la actividad.

Se sugiere llevar ropa cómoda, traje de baño para los niños y calzado adecuado para jugar fútbol.

Además, deja claro que nadie se quedará con hambre: “Habrá comida variada y abundante”.

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Sobre los regalos

Otro punto que llamó la atención es que el bailarín dejó claro que no es obligatorio llevar obsequios.

“No es necesario traer regalo. El mejor regalo es compartir este día con Alaïa”, indica la invitación.

Sin embargo, para quienes deseen tener un detalle, se sugieren artículos deportivos, ropa o accesorios relacionados con el fútbol.

Un día lleno de goles y celebración

El festejo se extenderá hasta la media tarde de este domingo y promete ser una jornada cargada de diversión, convivencia y mucha energía.

La idea, según detalla la invitación, es que todos disfruten de un día lleno de “goles, risas y celebración”.

Toni Costa y Mimi Ortiz tienen una relación sentimental desde hace poquito más de un año. Fotografía: Instagram. (redes/Instagram)

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