Isaac Rovira regresó a Costa Rica y nos soltó un par de “secretos” relacionados con Mira quién baila

Isaac Rivera, juez de Mira quién baila (MQB), anda de visita en el país, pero no de vacaciones. (redes/Instagram)

El reconocido bailarín español Isaac Rovira está de regreso en Costa Rica, pero esta vez no vino para aparecer como juez en Mira quién baila, sino con un objetivo muy distinto, aunque, de paso, nos soltó un par de “secretos” que están relacionados con este mismo programa de Teletica.

Rovira nos contó que llegó este martes y que su visita se extenderá hasta este sábado, pero que no viene en plan de vacaciones, sino con una misión clara: que los ticos se enamoren cada vez más del ballroom.

“Creo que era bueno dar una visión más profesional del baile, no tan de show y de televisión y de realities. Entonces vengo para dos cosas durante el día de hoy y hasta el sábado. Voy a estar dando unos cursos que hemos organizado junto con la Federación Costarricense de Baile Deportivo para empezar a dar a conocer más nuestra disciplina aquí en el país y para dar acceso a gente que ya hace, pero que quiere más”, explicó.

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El coreógrafo detalló que los talleres se realizarán en el Gimnasio Nacional, en La Sabana, y que están abiertos a todo público.

“Lo que hacemos estos días… es abierto a todo el mundo, está dividido por edades… tenemos horario para niños o jóvenes y luego para adultos; incluso este grupo es completamente desde cero, para gente que simplemente quiera probar”, comentó.

Isaac Rivera estará dando estos talleres. (redes/Instagram)

Rovira además participará en el TAM Dance Congress, un evento multidisciplinario en el Centro de Convenciones, donde por primera vez se incluirá el ballroom, estilo de baile que él maneja al dedillo.

“También voy a estar dando unos talleres y formaciones, tanto para participantes del congreso como para bailarines, maestros y propietarios de academias… para ver cómo se puede introducir el ballroom en coreografías de competición”, añadió.

Soltó secretos

Durante la conversación con el español, también nos soltó dos “secretos” que igualmente tienen que ver con Mira quién baila (MQB), formato que lo dio a conocer en el país.

Para empezar, nos confirmó que sí habrá tercera temporada, en la cual también será parte del panel de jueces.

Isaac Rivera es muy amigo de Toni Costa y su novia Mimi Ortiz. (redes/Instagram)

El español nos adelantó que la fecha de inicio de la competencia de baile será en setiembre y que por eso esta vez viajó solo para después regresar con su familia.

Otro detalle que nos soltó es que, aunque los talleres terminan el sábado, se quedará en el país hasta el domingo, por otra gran razón.

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Isaac nos contó que ese día su colega y amigo Toni Costa le hará una fiesta a su hija Alaia aquí, la cual ha estado organizando con su novia Mimi Ortiz.

Incluso, mencionó que espera reencontrarse con otros compañeros del programa ese día, aunque también se dará una vuelta por Teletica.

Con esta visita, el experimentado bailarín no solo busca enseñar y compartir su experiencia, sino también dejar claro que su vínculo con Costa Rica sigue más vivo que nunca y que pronto lo veremos de nuevo en Mira quién baila (MQB).