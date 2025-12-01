¿Le gustaría a esposa de Isaac Rovira estar en un formato como Mira quién baila? Esto nos contestó

Sarai Xicola, esposa del juez Isaac Rovira, vino hace una semana a Costa Rica para acompañarlo en la final deMira quién baila y, de paso, reveló los planes de “luna de miel” que tendrán una vez que termine la competencia.

A pesar de saber bailar, Sarai asegura que no se animaría a participar en un formato como Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Este medio encontró a la española en los camerinos de Mira quién baila luciendo un vestido que le facilitó la producción, y entre risas y mucha calma nos relató cómo pasarán sus últimos días en el país.

“Estaremos hasta el viernes próximo, una semanita, para descansar los dos juntos, hacer como una pequeña luna de miel. Iremos a las playas de Guanacaste. Estaremos tres días en un hotel cerquita de la playa y los otros tres días que nos quedan en Hacienda Guachipelín”, comentó.

Isaac Rovira y su esposa harán una pequeña luna de miel.

Sarai explicó que su pequeña hija Nina quiso viajar con ella, pero tuvieron que dejarla en España con sus abuelos para que la pareja pudiera darse este espacio como matrimonio. A su regreso, la pequeña los ayudará a montar el árbol de Navidad y a retomar la rutina familiar.

“Seguiremos trabajando. Yo trabajo en un centro de salud, Isaac seguiría con sus clases en su escuela y las competencias que tiene los fines de semana. Volveremos a la normalidad”, comentó.

Cuando le preguntamos si en algún momento le gustaría participar en un formato televisivo como presentadora o bailarina, Sarai lo descartó de inmediato. Aseguró que es muy vergonzosa y que no se ve frente a cámaras en algo tan exigente como el programa donde brilla su esposo.