Lynda Díaz volvió a Costa Rica y dejó claro como está su relación con dos bailarines de “Mira quién baila”

La exreina de belleza puertorriqueña Lynda Díaz volvió a Costa Rica este fin de semana y dejó ver que, pese a la polémica que marcó su paso por Mira Quién Baila 2024, mantiene una buena relación con algunos de sus excompañeros.

Reencuentro en Costa Rica

Lynda Díaz (Instagram/Instagram)

Díaz, quien actualmente reside en Miami, compartió un video en sus redes sociales donde aparecen bailando Lucía Jiménez y Javier Acuña, dos de los bailarines del programa de Teletica.

El contenido llamó la atención porque evidencia que, a pesar del conflicto que rodeó su salida del reality, existen lazos que se mantienen firmes.

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Mensaje que dice mucho

Junto al video, la también modelo escribió únicamente “Ellos”, acompañado de un corazón, lo que fue interpretado como una señal clara de cercanía y buena relación con ambos bailarines.

El gesto contrasta con las tensiones que quedaron expuestas tras su salida del programa, donde tuvo diferencias con figuras como Michael Rubí, Yessenia Reyes y César Abarca.

Una polémica que sigue presente

Lynda Díaz visitó Costa Rica y compartió con Lucía Jiménez y Javier Acuña. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La visita de Lynda Díaz no pasó desapercibida, ya que revive el recuerdo de la controversia que protagonizó en Mira Quién Baila, cuando renunció en medio de acusaciones y conflictos internos.

Sin embargo, su reciente aparición sugiere que no todos los vínculos quedaron fracturados tras el mediático episodio televisivo.