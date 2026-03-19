Este es el conmovedor mensaje de Coco Roper tras su cirugía 54 por una grave infección en sus riñones

Nicole "Coco" Roper, hija de Lynda Díaz, se sometió a su cirugía número 54, después de una fuerte infección en sus riñones. (redes/Instagram)

Nicole ‘Coco’ Roper volvió a darles un respiro de tranquilidad a sus seguidores, luego de confirmar que ya salió de su cirugía número 54 y que, por dicha, se siente mucho mejor.

La hija de Lynda Díaz tuvo que ingresar nuevamente al hospital para someterse a un cambio de tubos de drenaje, procedimiento que forma parte de su compleja condición de salud.

Sin embargo, tras la intervención, Coco reapareció con un mensaje mucho más alentador, en el que detalló cómo ha evolucionado su cuerpo luego de enfrentar una fuerte infección en sus riñones.

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Aunque reconoció que sigue un poco inflamada, explicó que la cirugía fue clave para limpiar su organismo, pues tenía acumulación de pus e infección.

“Me siento mejor, gracias a Dios, porque tengo los antibióticos. La cirugía ayudó demasiado a poder sacar como toda la pus y la infección y lo que estaba en los riñones”, compartió con evidente alivio.

Eso sí, la influencer fue clara en que la batalla aún no termina del todo, ya que los médicos continúan tratando una infección que permanece en la sangre, un proceso que requiere vigilancia y tratamiento constante.

“Todavía estamos lidiando con lo que está en la sangre, pero honestamente me siento mucho mejor”, agregó.

Susto al quirófano

Sus palabras llegan luego de un mensaje previo que había tocado el corazón de muchos, donde confesó el miedo que siente cada vez que entra a cirugía, pese a que ya ha pasado por este proceso en decenas de ocasiones.

Coco Roper ha pasado los últimos tres años en el hospital debido a su tratamiento luego de enfrentar un cáncer y quedar con problemas en sus riñones.

“Hay momentos antes de entrar a cirugía donde la mente va a lugares oscuros. La infección duele. La anestesia me asusta cada vez. Y sin embargo… aquí estoy. Cincuenta y cuatro veces mi cuerpo ha dicho que sí. Cincuenta y cuatro veces Dios me ha traído de vuelta.

“Hay algo en ese número que me recuerda lo que he sobrevivido. Y lo que me espera del otro lado. La vida se ve más brillante que nunca. Aunque ahora mismo no la pueda sentir así”, publicó.

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Por ahora, su recuperación avanza paso a paso, pero con una noticia que, sin duda, trae un poquito de paz en medio de una lucha tan dura para la costarricense radicada en Estados Unidos.