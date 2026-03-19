Coco Roper enfrenta otra cirugía y su mensaje toca el corazón

La creadora de contenido Nicole “Coco” Roper volvió a tocar el corazón de sus seguidores al compartir un mensaje tan crudo como inspirador, justo antes de entrar nuevamente al hospital, debido a un procedimiento ligado a su enfermedad, ya que enfrenta un cáncer gástrico endocervical.

Nicole "Coco" Roper, hija de Lynda Díaz, tuvo que ingresar una vez al hospital. (redes/Instagram)

La hija de Lynda Díaz tuvo que someterse, una vez más, a un cambio de tubos de drenaje (nefrostomías, para que sus riñones funcionen), una intervención que ya forma parte de su dura rutina médica. Sin embargo, lejos de ocultar lo difícil del momento, decidió contar lo que siente cada vez que se enfrenta al quirófano.

“Número 54. Cincuenta y cuatro cambios de tubo. No sé si reír o llorar — así que hago las dos cosas”, escribió al iniciar su publicación, dejando claro el peso emocional que arrastra.

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La influencer confesó que, aunque ya ha pasado por este proceso decenas de veces, el miedo sigue presente.

“Hay momentos antes de entrar a cirugía donde la mente va a lugares oscuros. La infección duele. La anestesia me asusta cada vez. Y sin embargo… aquí estoy”, escribió con total honestidad.

En medio del dolor y la incertidumbre, también resaltó su fortaleza y fe, elementos que, según ella reconoce, han sido clave para seguir adelante.

“Cincuenta y cuatro veces mi cuerpo ha dicho que sí. Cincuenta y cuatro veces Dios me ha traído de vuelta”, agregó.

Coco Roper debe de andar siempre con sus tubos de drenaje por su problema en los riñones. (redes/Instagram)

Lejos de enfocarse solo en lo negativo, “Coco” también encontró un significado especial en ese número que para muchos podría ser abrumador.

“Hay algo en ese número que me recuerda lo que he sobrevivido. Y lo que me espera del otro lado. La vida se ve más brillante que nunca. Aunque ahora mismo no la pueda sentir así”, añadió.

Con la valentía que la caracteriza, cerró su mensaje con una frase que resume su actitud ante la vida: “Voy a entrar. Voy a salir. Con fuerza y gratitud, como siempre lo hago”.

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Además, aprovechó para conectar con quienes la siguen, dejando una reflexión que muchos hicieron propia: “¿Cuántas veces has tenido que armarte de valor para algo que te aterra, pero sabías que tenías que hacer?”.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de apoyo, donde sus seguidores destacaron su resiliencia y la manera en que, incluso en los momentos más difíciles, logra inspirar a otros con su historia.