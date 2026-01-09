Farándula

Coco Roper se pone bikini por primera vez en ocho años y muestra cómo luce

Hija de Lynda Díaz calienta motores porque en pocos días se va de crucero con su futuro esposo

Por Manuel Herrera

Nicole “Coco” Roper sorprendió este jueves al dejarse ver en bikini, una prenda que, aseguró, no usaba desde hace ocho años.

La hija del medio de Lynda Díaz presumió sus curvas en una historia de Instagram, a pocos días de emprender una romántica aventura en crucero con quien será su futuro esposo.

MATERIAL EXCLUSIVO DE LA TEJA. Coco Roper habló con La Teja sobre su compromiso. Fotos: Cortesía Coco Roper.
Coco Roper habló en exclusiva con La Teja sobre su compromiso hace unos días. Fotos: Cortesía Coco Roper. (Coco Roper/Coco Roper)

“Primera vez en un bikini en 8 años”

Primera vez en un bikini en 8 años”, escribió Coco al compartir la imagen en una historia de Instagram.

La joven, de 31 años, luce un traje de baño de dos piezas en color negro, dejando claro que se siente más que lista para disfrutar del viaje especial que se viene.

Preparando maletas para celebrar su compromiso

Al parecer, Nicole Roper ya está en modo vacaciones y preparando maletas para el viaje con su enamorado, con quien celebrará su compromiso matrimonial.

Hace unos días, la joven contó que estaban decidiendo entre hacer una fiesta con amigos para celebrar la decisión que tomaron o realizar un crucero, inclinándose finalmente por la segunda opción.

Coco Roper
Coco Roper compartió esta foto en bikini en sus redes sociales. Fotografía: Instagram Coco Roper. (Instagram/Instagram)

La belleza también la heredó de Lynda Díaz

En la reciente fotografía, Nicole “Coco” Roper confirma una vez más que heredó la belleza de su mamá, la reconocida presentadora Lynda Díaz, generando reacciones y elogios entre quienes vieron la publicación.

