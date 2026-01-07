Coco Roper ora para sanar a tiempo y no perderse romántico paseo que hará con su prometido

Coco Roper habló hace unos días con La Teja sobre su sorpresivo compromiso. Fotos: Cortesía Coco Roper. (Coco Roper/Coco Roper)

Nicole “Coco” Roper atraviesa días de angustia y esperanza al mismo tiempo.

La creadora de contenido confesó que este sábado debería embarcarse en un crucero romántico con su prometido para celebrar su compromiso, pero una infección “superfuerte” la tiene orando sin parar para poder viajar.

Según contó, la infección apareció el fin de semana pasado y ha sido tan fuerte que ha requerido antibióticos por vía intravenosa, los cuales empezó a recibir este lunes.

Aunque todavía presenta muchos síntomas, los médicos son optimistas y le aseguraron que irá mejorando día a día, con la esperanza de que para viernes o sábado ya esté completamente recuperada.

Coco Roper contó que está muy enferma lo que podría afectar sus planes

Coco explicó que deberá tomar antibióticos durante 14 días, incluso mientras esté en el crucero, y reconoció que el proceso ha sido duro, tanto física como emocionalmente.

El dolor y el miedo de tener que cancelar el viaje la han tenido muy sensible, pues ella misma se ha puesto la presión de poder cumplir con el plan.

Nicole "Coco" Roper mostró los regalos que le hizo su prometido para motivarla. (redes/Instagram)

Regalos de motivación

En medio de ese bajonazo anímico, la hija de Lynda Díaz recibió una dosis extra de amor.

Este martes, su prometido llegó con dos regalos sorpresa para animarla: un bolso grande para la playa y otro más pequeño, ambos de marca, para que los luzca durante el viaje. El gesto la conmovió profundamente.

Coco Roper se comprometió en matrimonio antes de Navidad. (Coco Roper/Coco Roper)

Coco destacó que, si tuvieran que cancelar el crucero, su prometido no tendría ningún problema y más bien la apoyaría en todo momento, pero que esos detalles la ayudaron a recuperar la actitud positiva.

“El que me haya sorprendido de esta manera, porque yo sé que él si tuviéramos que cancelar el crucero, él no tendría ningún problema, no se enojaría y más bien me estaría apoyando, y yo soy la que me he estado poniendo esta presión, pero se me hace muy especial que él quiera motivarme y volverme a poner en esa mentalidad positiva, de que si seguimos orando, haciendo las cosas bien y confiando, el sábado voy a estar en un crucero pasándola bien con el amor de mi vida”, dijo con ilusión.