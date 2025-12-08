Farándula

Coco Roper recibe propuesta de matrimonio de misterioso hombre, vea el anillote de compromiso

Nicole “Coco” Roper se comprometió y cuenta que recibió el anillo de sus sueños

Por Silvia Núñez
Nicole "Coco" Roper se comprometió con su misterioso novio.
Nicole "Coco" Roper se comprometió con su misterioso novio.

Nicole “Coco” Roper arrancó esta semana con el corazón a mil por hora y con tremendo anillo de compromiso en su mano.

La hija de la exmodelo Lynda Díaz se comprometió la noche de este domingo con el misterioso hombre con el que lleva varios meses saliendo… y del que no sabemos ni el nombre.

La influencer, que a inicios de este año anunció su separación del papá de su hija Ellie, sorprendió a todos sus seguidores al compartir unas imágenes donde sale con un ramote de rosas rosadas y mostrando un anillo en su mano izquierda.

En las imágenes también mostró un enorme corazón forrado en rosas blancas que contenía el letrero “Will you marry me”, que en español significa: ¿Quieres casarte conmigo?

Nicole "Coco" Roper se comprometió con su misterioso novio.
"Quieres casarte conmigo" decía el corazón decorado con rosas blancas.

Ni la nariz asomó

Eso sí, fiel a su estilo, no mostró ni un milímetro del afortunado, manteniéndolo bajo el mismo secretismo que ha generado tanta curiosidad entre sus fans.

Coco había contado hace unos meses que estaba muy enamorada y que su nuevo novio ha sido un apoyo clave durante los días más duros de su enfermedad.

En otra de las historias compartió el anillo con diamente rosados que le dieron, ahí explicó que ese tipo de piedras significan tres cosas muy poderosas: “Amor profundo y eterno. Fuerza a través de la ternura. Unicidad y valor incomparable”.

Según escribió, es el anillo de “mis sueños”.

Nicole "Coco" Roper se comprometió con su misterioso novio.
Este es el lujoso anillo de compromiso que le dieron a Coco Roper.

Y viendo el tamaño de la joya y la gran decoración del lugar, se nota que el galán no escatimó en gastos con tal de verla feliz en ese momento tan importante para los dos.

Mientras el misterio de quién es el afortunado de tener su amor ahora sigue creciendo… el anillo sigue brillando.

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

