Nicole “Coco” Roper recibió nueva y preocupante noticia sobre su salud: “Empecé a llorar”

Nicole “Coco” Roper contó este martes que recibió una llamada de su doctora con una noticia nada alentadora sobre su salud, que la obligaría a entrar al hospital en las próximas horas, algo que ella quiere evitar a toda costa.

“Recibí noticias no muy buenas… voy a orar demasiado para que los exámenes mañana salgan mejor y no tener que entrar al hospital”, escribió Coco al compartir el video de un en vivo que hizo en Instagram hablando del tema.

Nicole "Coco" Roper enfrenta una nueva dificultad de su salud. Fotografía: Instagram Coco Roper. (redes/Instagram)

Dolores y sospechas de infección

La también modelo contó que ha venido sufriendo grandes dolores en los tubos de nefrostomía que tiene conectados a sus riñones, por lo que sospechó de una nueva infección. Debido a eso tuvo que devolverse de un viaje que hacía con su novio para atender la situación, hablar con sus médicos y escuchar sus recomendaciones.

Una noticia que le dio la doctora la tiene con el Jesús en la boca, ya que si el panorama no cambia no tendría más opción que quedar bajo vigilancia médica.

Coco Roper recibió una dura noticia sobre su salud

Niveles de creatinina alarmantes

A Coco Roper le informaron este martes que sus niveles de creatinina estaban muy altos y que debe bajarlos urgentemente, o de lo contrario será ingresada al hospital.

La creatinina es un producto de desecho muscular que se elimina del cuerpo a través de los riñones y cuya medición sirve para evaluar su funcionamiento. Un nivel de creatinina muy alto indica fallo renal, lo que sugiere que los riñones no están filtrando la sangre adecuadamente.

“La doctora me acaba de llamar y me dijo que la creatinina está a 2.75, entonces empecé a llorar y traté de explicarle lo que había estado sintiendo y le dije que acabo de estar en el hospital y de hacer unos cambios que van a hacer una diferencia de por qué ese examen estuvo tan alto.

“Mi creatinina regular es de 1.3. El rango normal es de 1.1 para abajo, y 2.75 es muy alto, es muy peligroso porque puede causar daño irreparable al riñón”, contó Coco.

Se aferra a la fe

Este miércoles a las 8 de la mañana, Roper debe ir al hospital para realizarse exámenes urgentes que midan nuevamente los niveles en su cuerpo.

“Tengo que hacerme exámenes tres días seguidos para asegurarme de que está bajando, sino baja, tengo que entrar al hospital”, explicó.

“Tengo que hacer todo lo que tengo en mi poder para no entrar al hospital y que los resultados mañana estén mejor, es lo único que puedo hacer. Confiar en Dios que mañana los resultados mejoren”, finalizó la influencer.