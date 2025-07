Coco Roper confirma una inesperada noticia desde la sala de un hospital

Coco Roper está muy feliz a pesar de la situación de salud que le complica su vida. Fotografía: Instagram Coco Roper. (Instagram/Instagram)

Desde la camilla y la sala del hospital donde permanece internada, Nicole “Coco” Roper confirmó este miércoles una noticia bastante inesperada.

En una transmisión en vivo por Instagram, la hija del medio de Lynda Díaz dejó a todo el mundo con la boca abierta al anunciar que tiene novio.

Coco estaba casada con el papá de su hija Ellie, de quien se separó este año tras bastante tiempo sin tener una relación de pareja.

De hecho, a inicios de este 2025, Roper dio a conocer que su marido no quería darle el divorcio, a pesar de que ella también se fue de la casa a vivir sola con su hija.

Ahora, Coco confirma que le dio una segunda oportunidad al amor con una persona que conoció el año pasado y que le ha dado muchas atenciones a ella en medio de su enfermedad.

“Tengo bastante de andar con él, pero Ellie lo conoció hasta este año. Él me dice que nunca se ha sentido tan aceptado en una relación. Me dice que oró demasiado por mí, que pidió a Dios una mujer como yo, y yo me río porque le dijo que le pidió a Dios a una mujer enferma y con bolsas. Él me dice que no, que pidió a la mujer perfecta que soy yo”, afirmó Coco.

Coco Roper le dio una segunda oportunidad al amor pero a su novio aún no lo presenta en redes. Fotografía: Instagram Coco Roper. (Instagram/Instagram)

Asimismo contó que ella le pidió mucho a Dios para encontrar una persona con quien pudiera iniciar una “relación saludable”, pues dijo que su anterior matrimonio no fue la mejor experiencia.

“Oré mucho por eso (por una pareja). Fui muy paciente conmigo en el término de sanar y llegar a un lugar donde yo tenía amor propio, de poder entrar a una relación que fuera saludable, porque no sabía lo que era estar en una relación saludable. Cuando me enfermé, sané y me impulsé demasiado”, comentó.

Roper también reveló que el hombre con el que está no es que sea perfecto, pues nadie en este mundo lo es, pero esa honestidad con la que él le habló de su pasado a ella la cautivó.

“Él me dice que nunca ha podido ser 100 por ciento honesto en una relación porque siempre está juzgado y criticado. ¿Cómo uno espera encontrar a alguien perfecto que no haya tenido un pasado y que no tenga imperfecciones? Somos seres humanos, estamos creados para cometer errores, no somos perfectos. Entonces una de las cosas que al principio de la relación le dije fue que me dijera qué era lo que nunca quería que nadie supiera de él y dijo que si me empezaba a contar nunca más me volvería a ver. Le dije que probarámos. Fue en la segunda cita”, dijo Coco.

La hija de la exmodelo y expresentadora de Teletica no dio detalles de la conversación con su pareja, pero sí dijo que conoció la historia y que ni parpadeó.

Coco Roper el año pasado en una de sus visitas a Costa Rica. Fotografía: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

“Me contó todo. Ni parpadeé porque yo he hecho tantas cosas también. No es que no tengo estándares, sino es entender que todos tenemos un pasado y tenemos cualidad que no son las mejores”, refirió.

Ambos han hecho mancuerna y ahora hasta están planeando hacer un viaje en crucero junto a Ellie, la hijita de casi 6 años de Coco, lo que evidencia que las cosas entre ellos van viento en popa.