Coco Roper nos cuenta detalles de su galán, de la sorpresa que le dio en Navidad y revela cuándo se casarán

Nicole “Coco” Roper cerrará este año 2025 llena de amor e ilusión tras haberle dado una nueva oportunidad al amor.

En diciembre pasado, la hija de la expresentadora Lynda Díaz anunció que estaba comprometida, pero solamente compartió unas fotos con su anillo y un enorme ramo de rosas.

Pero la querida influencer, antes de finalizar el año, habló en exclusiva con La Teja sobre su compromiso, nos contó algunos detallitos de su galán y hasta nos compartió un par de fotos donde podemos ver algo de él. Incluso, nos reveló que ella también quiso pedirle matrimionio y de esa forma lo sorprendió el pasado 24 de diciembre.

Esta foto fue una de las que compartió Nicole "Coco" Roper cuando se comprometió. (redes/Instagram)

- Coco, usted nos contó que le tenía preparada una sorpresa a su prometido para el 24 de diciembre, ¿de qué se trató?

A ver, bueno, le quería dar una sorpresa a mi prometido (pedirle matrimonio como él lo hizo). Él me dio una sorpresa, que ya todo el mundo vio, pero fue espectacular, que pasó cualquier expectativa que yo podía haber tenido de un compromiso. Y yo quería hacerle algo un poquito más intencional, más pequeño. Lo hicimos en la casa de mis futuros suegros. Le hice un camino con unos globos transparentes, con muchas luces navideñas, le llenamos todo el jardín de la familia con luces navideñas.

Al final le puse “Will you be my King”, que es “¿Serías mi Rey?, porque el apellido de él es King, y le puse fotos Polaroid que reimprimí con mensajes y nuestros versículos favoritos.

Y bueno, lo sorprendí también con el anillo del abuelo de él, que es un anillo que lleva más de 100 años en la familia, lleno de oro con diamantes muy bonitos, y bastante caro, también. Le puse las iniciales inscritas adentro del anillo del abuelo de él que ya falleció. Fue el esposo de la abuela que todavía está viva, tiene 101 años, entonces ella estuvo presente, vio el anillo y todo fue bastante emocional.

Le hice un discurso bastante bonito y le pedí matrimonio, algo que no es muy común que las mujeres hagan, pero era algo que yo sabía que quería hacer por él y por nuestra relación. Me ha hecho sentir muy empoderada y segura en mi piel como mujer, siempre me ha gustado hacerles sorpresas románticas a mis novios o parejas, toda mi vida, y no iba a ser una excepción obviamente con mi futuro esposo.

Coco Roper le preparó esta bonita sorpresa pues ella quería pedirle matrimonio. Fotos: Cortesía Coco Roper. (Coco Roper/Coco Roper)

- ¿Por qué proponerle matrimonio, cuando tradicionalmente es solamente el hombre que lo hace?

Lógicamente él me propuso primero, pero para mí era importante no solo expresar mi dedicación a él, a nuestra relación, sino hacerlo sentir especial, único. No estamos planeando una boda muy inmediata y queríamos sentir ese compromiso con anillos. Entonces decidimos hacerlo diferente. Sabemos que no es algo muy común y que no es para todo el mundo, pero algo que hemos hecho desde el principio es hacer nuestras propias reglas y hacemos lo que nos sirve a nosotros como pareja, eso nos ha mantenido muy felices y muy en paz, muy conectados.

- ¿Cuál fue la reacción de él al ver la sorpresa y qué le dijo?

Él estuvo sumamente agradecido, en especial por los detalles como los que te estoy diciendo, como el anillo del abuelo, que su abuela estuviera presente, que su familia estuviera presente. Esos detalles tan únicos y tan especiales para él fueron muy emocionales, emotivos, y estuvo muy agradecido también en una noche tan especial como Nochebuena. Él y yo tenemos una relación muy fuerte con Dios, entonces creo que todo fue perfecto para haberle propuesto matrimonio esa noche.

El prometido de Coco Roper es un exitoso empresario de Texas. Fotos: Cortesía Coco Roper. (Coco Roper/Coco Roper)

- ¿Qué le ha dicho su hija Ellie y su mamá sobre el compromiso y esta sorpresa que le dio?

Bueno, mi hija, Ellie, estaba superemocionada. Ella estuvo presente en ambos compromisos, tomando fotos, tomando videos. En esta relación ella es parte de todo lo que hacemos. Esto es una familia de tres, de cuatro, si contamos a Bruno (su perrito), y siempre he querido que esté presente.

Y la razón primordial por la cual queremos que ella estuviera presente es porque queremos que no tuviera miedo a soñar de que se merece un compromiso así de especial, de que no tenga miedo de expresar su amor hacia sus parejas, de que se sienta empoderada en su piel como mujer en un futuro, y que también se sintiera incluida en todas las decisiones que nosotros tomamos. Y también fue muy lindo porque ella sabía que el compromiso iba a suceder de parte de mi prometido, sabía toda la sorpresa y no me lo dijo. Y viceversa, yo también le conté a ella y me ayudó a planear la sorpresa. Entonces, estuvo muy envuelta en todo.

Mi mamá, pues le pareció un poquito diferente que yo le fuera a proponer a mi pareja, pero obviamente me apoyó, estaba superfeliz, le encantaron los anillos, y ella está muy muy feliz de que yo esté tan enamorada, de que haya encontrado a una persona que me quiera, que me quiera tanto, que me respete tanto, que me cuide tanto. Y ,en realidad, incluso le mandamos varios videos cuando pasó el primer compromiso y también cuando pasó este segundo y se puso a llorar y siempre expresando su felicidad de todo lo que estamos viviendo mi pareja y yo.

- En el discurso le dijo que le habías cerrado la puerta al amor, ¿qué fue lo que hizo él para cambiar eso?

Creo que había sufrido tanto y había pasado por cosas verdaderamente horribles, y me veía cerrada en ese sentido, pero también me vi cerrada porque dije: “¿Qué hombre va a amarme y querer estar con una persona que tenga las discapacidades que yo tengo, las bolsas, estar en el hospital, no saber cuánto tiempo tengo de vida?“.

Sin embargo, mi pareja, desde un principio, me aceptó, a pesar de todas esas condiciones. Y fue probándolo, no solo con palabras, sino con acciones, de que verdaderamente él no veía las discapacidades, de que él verdaderamente estaba ahí para apoyarme. Lo hizo estando en el hospital, cada vez que estaba hospitalizada, quedándose a dormir conmigo en el hospital, estando conmigo a través de cualquier etapa difícil.

Su apoyo, sus acciones hablaban más que sus palabras, y me fue en suavizando poco a poco el corazón y probándome a mí que yo sí podía estar verdaderamente segura con él y que él no me iba a dejar a pesar de nada. Me hizo una promesa desde un principio, que lo que él quería era darme los mejores años de mi vida y al día de hoy ha cumplido esa promesa.

Coco le dio a su enamorado un anillo muy valioso que era del abuelito de él. (Coco Roper/Coco Roper)

- ¿Qué nos puede contar de su galán, de dónde es y qué hace?

Bueno, mi prometido es criado en Texas. Tiene 43 años. Ha sido dueño de varias compañías que han tenido mucho éxito. En este momento es el dueño de una compañía con el hermano, que es algo que es muy común aquí en Texas, que es el mismo trabajo que tenía mi expareja, es una compañía de vender petróleo, gas y minerales.

Trabaja bastante duro, pero gracias a Dios le va muy bien y es superapasionado de su trabajo. Pero, bueno, la única diferencia entre él y mi ex es que mi ex trabajaba para una compañía y, en este caso, mi pareja es el dueño de la compañía que tiene y este año, en realidad, tuvieron mucho éxito. Él cerró uno de los tratos más grandes que ha tenido en la historia la compañía y han tenido mucho crecimiento, gracias a Dios.

Algo que también amo de mi pareja es que él aprecia muchísimo mi inteligencia y toda la experiencia que tengo en negocios. Entonces, me ha incluido en las decisiones de su negocio, me incluye en sus reuniones, en lo que vaya a invertir, y todas esas decisiones las hacemos juntos. Es algo que me encanta de parte de él, porque verdaderamente somos un equipo en todo aspecto de nuestras vidas, y no solamente en lo personal, también en lo laboral y en las finanzas, que es algo que es completamente diferente a lo que tenía en mis relaciones previas.

- Usted dice que la noche que lo conoció no fue una coincidencia, ¿por qué? ¿Cómo fue esa primera cita?

Yo digo que la noche que lo conocí no fue coincidencia porque lógicamente yo planeé la noche y esa primera cita pues él llegó, pero vimos a Dios trabajar en todo aspecto, algo que a mí me costó un poquito ver es que era Dios el que había puesto mano en eso, pero él fue muy intencional y directo desde el principio, que sentía que Dios era el que me había puesto ahí y era el que había hecho que nos conociéramos.

Pero la primera noche a mí él en realidad no me gustó tanto, o sea, la pasamos bien, nos reímos, yo estaba con otras amigas mías de Costa Rica, pero él estaba muy enfocado hablando de sus éxitos y todos sus logros y sentí como que él estaba tratando de impresionarnos a nosotras.

En la segunda cita yo decidí que fuera sushi, pero él ya llegó vestido más como él, que es bastante diferente a cómo se visten todos los otros hombres de Texas, entonces eso también me atrajo muchísimo y en esa cita nos sentamos y hablamos verdaderamente de las cosas de la vida y los errores más grandes que había cometido, qué lo había convertido en el hombre que era el día de hoy, de su futuro, lo que él quería, su relación con Dios y llegamos verdaderamente a abrirnos y ver que definitivamente no había sido coincidencia que nos hayamos conocido.

Coco Roper había dado detalles de su hermoso anillo. (Instagram/La Nación)

Yo no estaba buscando una pareja y él tampoco en realidad estaba buscando una pareja para el resto de su vida, pero desde un principio sentimos una conexión muy fuerte, después de esa segunda cita donde todo se alineó, nuestros valores se alinearon, nuestros deseos se alinearon y sentimos una presencia de Dios demasiado increíble, especial, única. Una paz en nuestra relación que ambos nunca habíamos sentido y en realidad Dios ha estado en el centro y como prioridad de nuestra relación desde un principio.

- ¿Cuáles son los planes ahora, ya hay fecha para la boda?

Los planes en este momento son disfrutar nuestro compromiso. Ahorita nos vamos a ir en un crucero solamente él y yo, las primeras vacaciones que tomamos solo los dos, porque siempre llevamos a Ellie a todo lado. Nos vamos a ir a un crucero el 10 de enero, vamos a ir a Cozumel, a Roatán, a Puerto Costa Maya.

Estamos superemocionados, nos merecemos un buen descanso, ya también preparando todo con mis doctores, para mover mis cirugías y tener tubos nuevos, mañana (lunes) me opero para tener tubos nuevos y que todo salga bien, y llevarme antibióticos y todo lo que necesito para estar bien. Alquilamos una silla motorizada para movilizarme por todo lado de una manera cómoda.

Eso es algo que también amo muchísimo de mi pareja, que siempre está pensando en cómo podemos lograr vivir la vida a pesar de mis discapacidades y hacerme sentir cómoda con todo lo que yo necesite. Es algo que para mí es sumamente especial porque nunca he tenido a alguien, ni como amigo, ni como pareja ni como familiar, que haga un esfuerzo tan intencional en incluirme y darme un futuro sin límites, que mis discapacidades nunca sean un pero en nuestra relación. Eso me abre muchísimo el corazón con él y también me ha encantado con mi hija, porque me ha abierto las oportunidades de crear muchas memorias especiales con mi ella y con él.

Después de disfrutar nuestro compromiso todo el 2026, estamos planeando casarnos ojalá en el 2027, pero no haremos una boda grande, queremos hacer algo sumamente pequeño. Ojalá irnos a Europa y tener algo solamente él y yo, o algo chiquitito, no queremos una boda grande. Ya cada uno ha tenido su matrimonio previo y también hemos tenido una boda y queremos algo muy íntimo, muy de nosotros dos.

Coco Roper dice que su hija Ellie se lleva muy bien con su prometido y hasta los ayudó a planear las sorpresas.

- ¿Piensa traerlo a Costa Rica?

Bueno, yo ya lo llevé a Costa Rica, eso lo hicimos anteriormente, creo que fue como en mayo del 2025, fuimos a Costa Rica, no lo llevé a la playa, entonces sí queremos volver e ir a la playa, ir a los volcanes.

Pero ya fuimos a Costa Rica, le encantó la comida, conoció a mis amigos, estuvimos ahí unos cuatro días y la pasamos muy bonito y ojalá espero llevarlo otra vez.

Él sabe de mi imagen en Costa Rica y de mi familia, pero pues en realidad no es como nada loco, porque aquí vivimos una vida muy tranquila, es una vida muy privada, muy de él y yo y eso es lo que vale.

Él apoya muchísimo mis sueños, en este próximo año estoy sacando un nuevo emprendimiento y él apoya todo mi propósito, apoya mi historia, mi testimonio, ve lógicamente el impacto que ha tenido mi comunidad Coco Strong en Costa Rica y él sigue empujando mis sueños para adelante, entonces espero llevarlo a Costa Rica.

Espero que mis personas más allegadas puedan seguir conociéndolo más, por dicha mis amigos que ya lo han conocido, lo quieren montones y sí, esperamos ir y hacer un viajecito a la playa, ojalá este próximo año.