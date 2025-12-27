Coco Roper da una noticia que la tiene llena de felicidad

Nicole “Coco” Roper compartió este sábado una noticia que la tiene con mucha felicidad.

Por medio de sus historias de Instagram, la hija de Lynda Díaz contó la decisión que tomó junto a su prometido, con quien llegará al altar en los próximos meses.

Coco Roper ha vivido días de mucha felicidad y agradecimiento en medio de la lucha con su salud. Fotografía: Instagram Coco Roper. (Instagram/Instagram)

Dudaban entre fiesta o viaje, pero ya decidieron

Roper confesó que estaban en una disyuntiva: celebrar el compromiso con una fiesta o hacerlo con un viaje romántico, solos ellos dos. Finalmente, el corazón se inclinó por la aventura.

“No puedo de la felicidad”, expresó la presentadora antes de revelar la elección que hicieron.

“Tengo que contarles algo que pasó hoy (este sábado): mi prometido y yo decimos que teníamos que celebrar nuestro compromiso y pensamos en hacer un evento o irnos de crucero solamente nosotros y decidimos que nos vamos a ir de crucero”, contó Coco.

Coco Roper da una feliz noticia

El crucero arranca el 10 de enero

Aunque no reveló el destino del crucero que eligieron, sí confirmó que la experiencia comenzará el próximo 10 de enero, fecha que espera con muchísima emoción.

Para Coco, este viaje tiene un significado especial, ya que será una de las pocas ocasiones en las que viajarán solos como pareja.

“Es algo que no hemos hecho (viajar juntos solos) porque siempre llevamos a Ellie (su hija) a todo lado y estoy superemocionada”, finalizó.

