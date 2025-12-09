Coco Roper reveló quién es su ahora prometido y cómo se conocieron

Nicole "Coco" Roper, influencer e hija de Lynda Díaz, contó que conoció a su ahora prometido por medio de una aplicación de citas. (redes/Instagram)

La creadora de contenido Nicole “Coco” Roper, quien anunció que se comprometió en matrimonio con un misterioso hombre, ya reveló cómo conoció a su prometido.

Al igual que su mamá Lynda Díaz conoció a su hoy esposo Anthony Alfonso, ella conoció al hombre con el que planea casarse después del 2026, por medio de una aplicación de citas y, eso no es todo, según contó, esa noche había citado a siete hombres a la vez.

Coco hizo un en vivo en su cuenta de Instagram donde recordó que una noche, ella y dos amigas querían salir y pasarla bien, así que se le ocurrió “proveer” los acompañantes.

“Me metí a la página y les dije a bastantes personas: ‘ey, voy a estar aquí y aquí con unas amigas, lléguese’. Pero nunca con la idea de que fueran para mí. Solo queríamos pasarla bien una noche”, contó de manera muy natural.

Ella invitó a siete hombres convencida de que todos aparecerían, pero, al final, el plan ya no les sonaba tan tentador a sus amigas.

“Les dije: ‘ahora que no quieren a los hombres, hagamos algo: quedémonos con el primero que llegue y no le demos pelota a ningún otro. Solo tengamos una noche de amigas’”, expresó.

Nicole "Coco" Roper se comprometió con su misterioso novio el domingo por la noche. (redes/Instagram)

Y así fue. El primero en llegar terminó siendo el que hoy es su novio, y a los demás ni les contestaron el teléfono.

Pero, según reconoció, no fue amor a primera vista porque esa noche no la impresionó sino más bien le pareció “demasiado rajón”.

Aún así esa misma noche recibió un mensaje de él invitándola a salir de nuevo y tras decirles que le pareció que estuvo rajando mucho de las cosas materiales que tiene, igual quería conocer su historia “de las cosas difíciles que te hicieron ser quien sos hoy”.

Su historia los flechó

El día que salieron a almorzar sushi ella le contó toda su verdad, que aún estaba legalmente casada, que vivía con su exesposo, que no podía divorciarse y que, además, estaba lidiando con su enfermedad, pero aún así siguió muy interesado en ella.

“Ese día sí me pareció guapo. Llegó vestido espectacular. Aquí en Texas todos se visten igual y él llegó completamente diferente, y tenía un carrazo. Yo dije: ‘qué curioso’”, recordó.

Coco Roper confesó que en el primero momento su novio no la impresionó y más bien le pareció muy rajón. (redes/Instagram)

Coco mencionó que su prometido es estadounidense, que está divorciado y es dueño de su propia empresa, y que, al igual que ella, ha tenido un pasado muy duro que lo hizo cambiar en muchos aspectos.

“Me dijo que había pasado por muchas cosas, que había cometido errores y locuras, pero que nada de eso significaba que fuera la persona que es hoy. Que esas cosas lo habían moldeado, pero que él quería conocer a la persona que tenía al frente”, explicó.

Según Coco, la historia de su pareja “es pesada, muy pesada”, pero que desde ese día se volvieron inseparables.

Apoyo en momentos difíciles

Además, relató que su novio, del cual no ha dicho, ni su edad, ni su nombre, ha estado en los momentos más duros con ella, como durmiendo en el hospital, ayudándole con el divorcio y acompañándola cuando está muy medicada.

“A la fecha no me ha rechazado por estar enferma”, afirmó.

Su relación inició cuando Coco publicó el libro con su historia y estaba en pleno proceso de separación de su exesposo y padre de su hija.

En cuanto a su propuesta de matrimonio contó que fue la historia de hadas que siempre soñó y que tanto el anillo de diamantes rosado como las rosas del mismo color fueron escogidas por su novio, porque asegura que es muy romántico y conoce sus gustos.

En cuanto a la fecha de boda aún no la han definido, pero aseguró que será después del 2026 porque quieren disfrutar su compromiso primero.