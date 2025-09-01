Lynda Díaz contó cómo fue su primera vez con su esposo Anthony Alfonso y la historia está...

Lynda Díaz y su esposo Anthony Alfonso ahora cuentan sus intimidades en las redes sociales de la expresentadora. (redes/Instagram)

Lynda Díaz y su esposo Anthony Alfonso volvieron a encender las redes sociales al contar cómo fue su primera vez juntos.

La pareja se conoció a través de una aplicación de citas de Estados Unidos y, actualmente, tienen cuatro años de casados.

La exparticipante de Mira quién baila (MQB) hizo un “en vivo” en su cuenta de Instagram la noche de este domingo donde habló abiertamente de este y otros temas.

Ella empezó hablando de lo duro que fue pasar por un proceso de divorcio; sin embargo, la conversación fue cambiando de tono cuando su esposo se unió a la transmisión.

Lynda recordó que cuando lo vio en la aplicación lo vio muy lindo y le encantó y de una de vez dijo: “este va a ser mío, yo lo quiero para mí”.

“Chiquillos, yo me cambié el nombre (en la aplicación) con miedo que alguno de ustedes me fuera a encontrar. Yo me llamaba Lenis”, confesó la expresentadora.

Una vez que hicieron ‘match’ (emparejaron) esa misma noche se fue para la casa del cubano-estadounidense donde se dieron sus primeros besos, pero después ella se fue para la fiesta de una amiga.

Lynda Díaz contó que antes de conocer a su actual esposo llevaba tres años soltera. (redes/Instagram)

Anthony contó que como a las tres horas Lynda lo llamó para que la fuera a recoger porque ya llevaba unos gin tonic adentro y ya de sus garras no escapó.

“Gente, yo hasta pedí perdón en mi interior, porque yo te vi a tí como un buen partido, que quería seguir saliendo con vos, pero obviamente, un hombre no va a tomar una mujer en serio con la que se acuesta la primera noche. Gran zorrón que le llegó a la casa”, confesó.

Lynda Díaz contó cómo fue su primera vez con su esposo

La expresentadora de 7 Estrellas además contó que al regresar a su casa le contó a su mamá que se había acostado en su primera cita con Alfonso y que sentía que por eso no la iba a llamar de nuevo.

“Me dice mi mamá: ‘Mijita, tenga mucha fe porque si está para usted ese hombre la va llamar’, y me llamó y yo ¡yeah!“, dijo muy emocionada al recordar aquel momento.

“Yo no tenía mala intención, las cosas pasaron porque pasaron”, recalcó su esposo, quien también estaba muy feliz de acordarse de su primera cita con la puertorriqueña.

