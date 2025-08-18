Lynda Díaz contó cómo se enteró de que a una de sus hijas le gustan las mujeres

Lynda junto a sus hijas y su nieta.

Lynda Díaz habló sobre su hija menor Tiffany y cómo fue enterarse de que le gustan las mujeres.

La expresentadora hizo un live en Instagram para hablar sobre cómo los padres deberían apoyar a los hijos con amor incondicional y para ello puso de ejemplo lo que vivió cuando se enteró de la orientación sexual de su hija (ella le dio autorización para hablar sobre su vida).

“Yo tengo cuatro hijos y mi hija Tiffany nos comunicó que era gay. Uno como madre lo presiente, pero un día llegó y me dijo: ‘Ma, yo soy gay’. Me acuerdo de que estábamos en la cocina y yo le dije que no pasaba nada, la abracé, le di besos y eso fue todo”, contó sobre ese momento.

Ella explicó que su hija se sorprendió y le preguntó si no le importaba, a lo que ella respondió que ya lo sabía.

“A veces los hijos se creen que la vida pasa y los años no pasan por uno, pero los años traen mucha experiencia. Tiffany siempre ha sido una hija buena, ordenada, obediente y tuvo a sus novios en el colegio. Pero al tiempo nos dijo que tenía pareja y era Anna, una muchacha que siempre venía a la casa, ella buena y de buena familia, así que eso me dio mucha tranquilidad”, explicó.

Lynda agregó que tiene muchos amigos de la comunidad LGTBI+ y que sabe que muchas personas sufren porque sus padres no apoyan su orientación sexual y que nunca haría pasar a su hija por eso.

“Lo que importa es que ellos estén bien. Yo amo y adoro a mi hija, en ella no ha cambiado nada, al contrario, cada día está más linda, más amorosa y tenemos mejor relación”.

La publicación se llenó de comentarios de admiración para Lynda por la forma en que apoya, uno de esos de su hija.

“Te amo, mami”, escribió junto a un corazón rojo.