Mamá de Lynda Díaz busca novio: este es el perfil ideal

Retrato de Lynda Diaz.

Carmen, mamita de la reconocida modelo y expresentadora Lynda Díaz, habló por primera vez sobre su deseo de encontrar pareja y reveló cuál es el perfil ideal del hombre que le gustaría tener a su lado, detallando las cualidades que considera imprescindibles.

“Mi mamá duró más de 40 años con mi papá, pero después se desató porque quería vivir cosas nuevas. Y en una app de citas conoció a su esposo (Petter) con quien duró tres años, pero murió del corazón”, comentó Díaz.

Mamá de Lynda Díaz.

La exparticipante de Mira Quién Baila (MQB) expresó que, después de la muerte del señor, su mamita se quedó sola por tres años, pero decidió volver a darse otra oportunidad.

“Es que la soledad es horrible, yo en ese apartamento solita no quiero estar. Por eso quiero compartirlo con alguien, y por eso estoy buscando un hombre parecido a Petter, grande y blanco. Yo tuve mucha suerte con él por lo bueno que era, pero me ha costado un poquito. He estado hablando con unos cuantos”, agregó Carmen.

Lynda Díaz contó de los romances de su mamita.

Lynda quemó a su mamá y contó que ahorita está hablando con ocho candidatos, incluso le sacó las risas a más de uno porque expresó que dejó fuera del juego a uno que vivía en otro estado.

Su hija contó que, entre todos los pretendientes, apareció uno que no le llama tanto la atención porque es un poco codo. Detalló que la invitó a comer, pero le cambió el plan y la llevó a comer hot dogs con un solo refresco.

“Era un hot dog flaco y pálido. Y cuando preguntaron por la bebida, pidió agua compartida para los dos. Eso sí, me cayó...”, dijo la bonita señora.

La expresentadora detalló que ese admirador sigue rondando a su mamá, por lo que ella respondió que aún siguen siendo amigos y que ahora la lleva a comer a lugares mejores.

“Yo le dije que no le quería dar ilusiones de una relación porque no me parecía”, dijo Carmen.

Doña Carmen expresó que ella es una experta en la app de citas, de hecho, dijo que cada vez que sale se aprende los datos de la persona.

“Te tardas, pero se escogen como tú los quieres, con todas las necesidades que pidas. Hay que asegurarse de escoger el mejor”, agregó.

En su momento, Carmen se casó de blanco en el patio de la casa de Lynda, donde bailó con el señor y la pasaron en unión familiar.