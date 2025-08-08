Lynda Díaz se pronuncia sobre detención de Jennifer López en tienda Chanel

Lynda Díaz opinó sobre lo que vivió Jennifer López en la tienda Chanel. Fotografía: Instagram Lynda Díaz. (Redes/Instagram)

La detención de Jennifer López en una tienda Chanel de un centro comercial de Estambul, en Turquía, tiene indignada a muchas personas, entre esas, a Lynda Díaz.

La expresentadora de Teletica y exmodelo se pronunció este viernes sobre la situación que enfrentó la cantante y actriz, a quien un guarda de seguridad le impidió entrar al fino comercio por lo que llevaba puesto.

Como Lynda es clienta de esas grandes tiendas de diseñador, conoce bastante el teje y maneje de esos lugares; por eso este viernes dio su punto sobre lo que le aconteció a López y hasta habló de si aprueba o no lo que hizo el encargado de seguridad.

“Para las que no saben, cuando uno va a una tienda Chanel siempre hay un guarda en la puerta y va dejando entrar a menos que usted saque una cita con su persona que te atiende, que ya te conoce, y usted entra. Esto (impedir la entrada) se lo han hecho a muchas famosas y está bueno que le pase a Chanel por estarse dando tan de importantes”, comentó Díaz a través de sus historias de Instagram.

Para ella, que a López no la hayan dejado entrar a la tienda por ir en chancletas, no es aceptable, de ahí su opinión de que Chanel cometió un gran error y con eso una gran pérdida de dinero.

“Una cosa son las reglas y otra es querer, ustedes saben, (estar) más arriba de la compuerta. No dejaron entrar a JLo porque andaba con unas chancletitas y short y el guarda le dijo que no. Imagínense ustedes”, agregó Díaz.

La empresaria y dueña de la marca de productos de belleza Holie Marie dijo que por ese tipo de políticas, Chanel dejó ir una gran venta, ya que JLo se fue a otras tiendas de diseñador “y dicen que gastó miles de dólares”.

“Gran error para Chanel porque eso no debe suceder. Tiene que dejar entrar a todo el mundo, así usted llegue en pantalones cortos porque uno nunca sabe. Perdieron una gran venta”, agregó Díaz.

El desagradable momento que vivió la cantante de “Once the floor” le ha dado la vuelta al mundo.

Jennifer Lopez was reportedly refused entry into an international Chanel store — and had a surprising reaction. 👀 📸: @backgrid_usa pic.twitter.com/5LVZ5dF31M — Page Six (@PageSix) August 8, 2025

