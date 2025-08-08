Jennifer López vivió una gran humillación tras ser detenida por un guarda en una tienda de Chanel

Jennifer López. Foto: Instagram de Jennifer López.

Jennifer López dio de qué hablar en Turquía tras ser captada en un incómodo momento: no le permitieron ingresar a una tienda Chanel en Estambul, pero la artista tomó la situación con total calma.

Según reportó la revista People, la cantante y actriz de 55 años fue vista este martes en el lujoso centro comercial İstinye Park de la capital turca, donde intentó acceder a una de las exclusivas sucursales de la firma de moda francesa. Sin embargo, la entrada le fue denegada y fue detenida por un guarda de seguridad, esto sin que se sepa públicamente la razón.

En lugar de molestarse, JLo simplemente se dio media vuelta y continuó su camino sin alterarse. De hecho, fue vista revisando su celular mientras salía del lugar, demostrando que el incidente no afectó su ánimo.

La artista iba acompañada por su hija Emme, de 16 años, y juntas habían recorrido varias tiendas de lujo, incluyendo Dior y Hermes, antes del intento en Chanel. También estuvo escoltada por su equipo de seguridad y un grupo de personas que parecían estar asistiendo en su visita.

Vestida con una blusa rosa, pantalones amplios y gafas oscuras, López mantuvo su característico estilo chic durante todo el paseo. Aunque Chanel no ha emitido una declaración oficial sobre el motivo por el que no se le permitió la entrada, el episodio rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Aunque los focos estuvieron sobre el supuesto desplante en Chanel, lo cierto es que Jennifer López manejó la situación con elegancia y sin generar ningún escándalo.