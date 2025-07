Lynda Díaz confesó de cuál matrimonio se arrepiente y reveló que hasta fue infiel

Lynda Díaz y se casó con Anthony Alfonso en Aspen, Colorado.

Lynda Díaz se ha casado en cuatro ocasiones y confesó de cuál de estos matrimonios es el que más arrepiente.

Dicha confesión la hizo en medio de una transmisión en vivo que dio la noche del domingo a través de su cuenta de Instagram.

La expresentadora de Teletica habló del tema luego de que una seguidora le hiciera la pregunta y no dudó en contestarla.

Lynda Díaz también invitó a su esposo Anthony Alonso a su "live" donde hablaron de sexo y más temas personales.

Ella explicó que su mayor felicidad siempre han sido sus hijas, pero que, lamentablemente, nacieron del hombre que más daño le ha hecho en su vida.

“Yo tengo unas hijas maravillosas, pero mi primera relación fue demasiado traumática y no me arrepiento de mis hijas, pero sí me arrepiento de haberme casado con esa persona. La tercera vez me fue muy mal también, pero eso era inmadurez de la pareja de uno, y eso no es algo de lo que me arrepienta. Yo hice las cosas bien, metí la pata, no debí haberme casado tan apresuradamente esa tercera vez, fui muy impulsiva; pero sí, yo diría que mi primer matrimonio sí quisiera como sacarlo de mi sistema para siempre”, dijo.

Díaz se casó primero con el empresario Carlos Solano, a quien años después acusó de violar a sus dos hijas mayores; después se casó con el millonario gringo Gary Austin, padre de sus gemelos. Después contrajo matrimonio con el médico estético Andrés Vargas. Actualmente, está casada con el empresario cubano-gringo Anthony Alfonso.

En su conversatorio con sus seguidores, recalcó que ella no se queda en una relación en la que “no me quieren”, y “no soy respetada”, y mucho menos en la que sea “abusada físicamente”, y que por esas cosas, muchas de sus relaciones no duraron.

Lynda también invitó a su esposo Anthony al “live” en el cual hablaron de los “mal polvo” y de otros temas sexosos de pareja.

Asimismo, confesó que ella también fue infiel en su pasado, pero que ya todo eso cambió y que ahora está felizmente casada.