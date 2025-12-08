Farándula

Linda Liz, hija mayor de Lynda Díaz, reacciona al compromiso de su hermana Coco Roper

Coco Roper dio a conocer en las últimas horas que se casa y su hermana mayor no esperó dos veces para opinar sobre el momento que vive su hermana

Por Manuel Herrera

La alegría está desbordada en la familia de Lynda Díaz, luego de que Nicole “Coco” Roper anunciara este domingo que se comprometió y se casa. Su hermana mayor, Linda Liz, no tardó en reaccionar al romántico momento.

Linda Liz, hija mayor de Lynda Díaz
Linda Liz se casó el pasado 1 de noviembre. En la foto junto a su hermana Coco Roper. Fotografía: Instagram Linda Liz. (Instagram/Instagram)

“Tengo el corazón tan lleno”

En sus historias de Instagram, Linda Liz expresó lo feliz que está con la noticia.

Mi hermana está comprometida, tengo el corazón tan lleno”, publicó la diseñadora de modas, quien se casó el pasado 1.º de noviembre.

Elogió al futuro cuñado

La mayor de las hermanas Díaz también aprovechó para enviarle un mensaje al futuro esposo de Coco, quien será su segundo marido tras su divorcio del papá de su hija Ellie.

“Encontró un hombre increíble y cariñoso. Verla enamorada es una oración contestada. Los amamos muchísimo a ambos”, escribió.

Linda Liz, hija mayor de Lynda Díaz
Linda Liz dedicó este mensaje a su hermana del medio Coco Roper tras dar a conocer la noticia de que se casa. Fotografía: Instagram Linda Liz. (Instagram/Instagram)

Linda Liz agregó que con este momento volvió a comprobar que los sueños sí se hacen realidad.

El anillo se robó las miradas

Uno de los detalles que más llamó la atención del anuncio fue el lujoso anillo de compromiso que recibió Coco.

La joya está compuesta por diamantes rosados, que según la futura novia simbolizan amor profundo y eterno, fuerza desde la ternura y unidad incomparable.

Una pieza digna del emocionante momento que vive la familia.

Nicole "Coco" Roper se comprometió con su misterioso novio.
Coco Roper presumió el anillo de compromiso que recibió. Fotografía: Instagram Coco Roper. (redes/Instagram)
Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

