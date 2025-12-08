Linda Liz, hija mayor de Lynda Díaz, reacciona al compromiso de su hermana Coco Roper

La alegría está desbordada en la familia de Lynda Díaz, luego de que Nicole “Coco” Roper anunciara este domingo que se comprometió y se casa. Su hermana mayor, Linda Liz, no tardó en reaccionar al romántico momento.

Linda Liz se casó el pasado 1 de noviembre. En la foto junto a su hermana Coco Roper. Fotografía: Instagram Linda Liz. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Coco Roper recibe propuesta de matrimonio de misterioso hombre, vea el anillote de compromiso

“Tengo el corazón tan lleno”

En sus historias de Instagram, Linda Liz expresó lo feliz que está con la noticia.

“Mi hermana está comprometida, tengo el corazón tan lleno”, publicó la diseñadora de modas, quien se casó el pasado 1.º de noviembre.

Elogió al futuro cuñado

La mayor de las hermanas Díaz también aprovechó para enviarle un mensaje al futuro esposo de Coco, quien será su segundo marido tras su divorcio del papá de su hija Ellie.

“Encontró un hombre increíble y cariñoso. Verla enamorada es una oración contestada. Los amamos muchísimo a ambos”, escribió.

Linda Liz dedicó este mensaje a su hermana del medio Coco Roper tras dar a conocer la noticia de que se casa. Fotografía: Instagram Linda Liz. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Nicole “Coco” Roper recibió nueva y preocupante noticia sobre su salud: “Empecé a llorar”

Linda Liz agregó que con este momento volvió a comprobar que los sueños sí se hacen realidad.

El anillo se robó las miradas

Uno de los detalles que más llamó la atención del anuncio fue el lujoso anillo de compromiso que recibió Coco.

La joya está compuesta por diamantes rosados, que según la futura novia simbolizan amor profundo y eterno, fuerza desde la ternura y unidad incomparable.

LEA MÁS: Linda Liz, hija de Lynda Díaz, habla de la persona que incumplió la regla más estricta de su boda

Una pieza digna del emocionante momento que vive la familia.