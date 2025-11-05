Linda Liz, hija de Lynda Díaz, habla de la persona que incumplió la regla más estricta de su boda

Cuatro días después del “sí, acepto”, Linda Liz, la hija mayor de Lynda Díaz, reveló quién incumplió la regla más importante de su boda: vestir de negro.

La guapa diseñadora, de 32 años, había dejado claro que todos los invitados debían ir completamente de negro, pero alguien muy especial rompió la norma.

Linda Liz, hija de Lynda Díaz, se casó el sábado pasado. Fotografía: Instagram Coco Roper. (Instagram/Instagram)

La única que vistió de blanco

Se trató nada menos que de Ellie, la hija de Nicole “Coco” Roper y sobrina de la novia, quien llegó con un vestido blanco con detalles en negro, robándose más de una mirada durante la ceremonia.

Desde su luna de miel en Hawái junto a su esposo, Colby Wat, Linda explicó que fue ella misma quien eligió el vestido de su sobrina.

“Elegí el vestido de Ellie completamente blanco para traer su energía inocente y pura a nuestra ceremonia como nuestra niña de las flores”, afirmó la guapa diseñadora de modas.

Ellie, hija de Nicole "Coco" Roper, no cumplió con la regla impuesta en la boda de su tía Linda Liz. Fotografía: Instagram Coco Roper. (coco roper /coco roper)

Un detalle pensado con amor

La feliz recién casada también aprovechó para agradecer a los invitados que sí siguieron el estricto código de vestimenta que impuso para su boda.

“Gracias a todos por venir siendo su versión más maravillosa y por seguir el código de vestimenta”, expresó.

Días antes de casarse, Linda Liz ya había advertido en Instagram sobre la importancia de respetar la regla del color negro, por aquello de que algunos invitados no leyeran el correo con esa medida.

Linda Liz, hija de Lynda Díaz, habló de la persona que incumplió la regla de vestimenta en su boda. Fotografía: Instagram Linda Liz. (Instagram/Instagram)

