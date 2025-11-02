¿Quién fue la invitada que rompió el protocolo en la boda de Linda Liz, la hija de Lynda Díaz?

Linda Liz, hija mayor de Lynda Díaz (Instagram/Instagram)

La boda de Linda Liz, hija de Lynda Díaz, fue todo un sueño este sábado; sin embargo, una de las invitadas llamó la atención al romper el protocolo de vestimenta establecido para el evento.

La pequeña Ellie, hija de Nicole “Coco” Roper, llegó al matrimonio luciendo un vestido blanco con detalles en encaje de flores negras en la parte del torso, acompañado de una delicada corona de flores blancas en el cabello y las uñas perfectamente arregladas. Aunque el blanco es un color que normalmente se reserva para la novia, la niña se veía tan encantadora que Linda Liz no dijo ni una palabra sobre el tema.

Linda Liz, hija mayor de Lynda Díaz dio el ¡sí aceptó! este sábado. (Instagram/Instagram)

El evento fue de ensueño, lleno de luces y decoraciones con flores blancas que daban un toque mágico al lugar. Los invitados no dejaron de compartir imágenes del momento, donde se reflejaba el amor y la alegría de toda la familia.

Ellie hija de Nicole Coco Roper. Captura (coco roper /coco roper)

“Momento que no tiene precio con mi bebé. ¡Te quiero mucho!”, escribió Lynda Díaz al compartir en sus redes sociales varias fotos junto a su hija, disfrutando de un día que quedará grabado para siempre.

Sin duda, la boda de Linda Liz y Colby Wat fue una celebración inolvidable, donde hasta los pequeños detalles (como el dulce gesto de Ellie) le dieron un toque especial a la historia de amor.