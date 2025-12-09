Coco Roper reveló los secretos que todo mundo se preguntaba sobre su compromiso

Coco Roper, hija de Lynda Díaz, se comprometió en matrimonio y dice estar muy feliz de haber encontrado un hombre que sí la valora. (Instagram/La Nación)

La influencer Nicole “Coco” Roper contó cómo vivió la propuesta de matrimonio que, por primera vez en su vida, sí la hizo sentirse amada, valorada y respetada.

Ella comparó esta pedida de mano con lo que vivió en su primer matrimonio, donde aseguró que no hubo ni romanticismo, ni detalles, ni siquiera un anillo pensado para ella.

Coco contó que la primera “propuesta” fue apenas una conversación entre dos adultos, sin emoción alguna, y que incluso fue ella misma quien tuvo que ir al día siguiente a comprarse su anillo con la tarjeta de su entonces esposo. Esa herida la acompañó por años, especialmente porque sí le había dado un anillo enorme a su exesposa.

“Era como si me dijera que yo no era suficientemente buena mujer para merecerlo”, dijo sobre su expareja.

Después de su matrimonio de ocho años, donde asegura que sintió falta de respeto, honestidad y detalles, ahora lo que más anhelaba no era otra boda, sino vivir un compromiso real, lleno de amor del bueno.

Eso lo entendió muy bien su actual pareja, quien sabe que ella soñaba con un momento especial y por eso la sorprendió con el montón de rosas blancas y el anillo de diamantes rosados. Y también sabía algo fundamental: que su hija Ellie tenía que estar presente.

Nicole "Coco" Roper contó que su hija Ellie estuvo en la propuesta de matrimonio y que su pareja se lleva muy bien con ella. (redes/Instagram)

Según relató, durante la propuesta de matrimonio habían fotógrafos y personas grabando el momento en video y que su hija también estaba muy emocionada por la sorpresa.

“Yo quería que mi hija viera lo que ella se merece, yo estoy reentrenando básicamente el cerebro de mi hija en esta relación, en enseñarle a ella lo que se merece y dije qué mejor manera de que el día de que yo me comprometa que mi hija vea este cuento de hadas y que crezca sintiendo y pensando que ese cuento de hadas para ella sí existe, ¿por qué?, porque yo crecí pensando que ese cuento de hadas no existía y por eso acepté menos toda mi vida", mencionó.

Ya lo presentía

La hija de la expresentadora Lynda Díaz además confesó que ya tenía el presentimiento de que en la cena del domingo su novio le iba a proponer matrimonio más cuando se la llevó a otro salón. Apenas salió del elevador y las puertas se abrieron, solo vio al fondo las luces, las candelas y el enorme corazón rodeado de rosas blancas.

“Y entonces ahí ya sabía qué iba a pasar. Y después llegamos, caminamos al corazón y cuando llegamos al corazón, él se arrodilló y me pidió matrimonio. Y sí, después yo dije que sí”, relató.

Nicole "Coco" Roper mencionó que casi se desmaya al ver el enorme ramo de rosas. (redes/Instagram)

Después vino el beso, las fotos y un ramo de rosas rosadas que dijo casi se desmaya de la emoción al ver lo grande que era.

El momento quedó grabado desde todos los ángulos y ahora está ansiosa por ver cada foto y cada segundo del video.

Una vida transformada

Coco no solo está emocionada por el compromiso, sino por la transformación que siente que Dios ha hecho en su vida.

Contó que hace un tiempo aceptó la idea de que su historia sería solo ella, su hija y su perrito Bruno, y que ya no esperaba vivir un amor bonito.

“Yo ya me había dado por vencida”, confesó.

La relación entre su pareja y su hija es otro regalo que agradece muchísimo. “Mi hija lo quiere muchísimo y él es muy bueno con ella”, afirmó.

La influencer cerró diciendo que hoy tiene a un hombre que cree en ella, en sus sueños, en su valor y en su inteligencia, y que entiende la importancia de mantener una relación con Dios. Eso sí, todavía no revela quién es el afortunado galán que se robó su corazón.

En cuanto a la fecha de boda, mencionó que aún no tienen fecha, pero no será el próximo año porque quieren vivir su compromiso un buen tiempo.