Coco Roper la pasa mal en el crucero con su futuro esposo: “Siento que arruiné el viaje”

Nicole “Coco” Roper se sinceró en las últimas horas al reconocer que el crucero que emprendió hace una semana con su futuro esposo, para celebrar su reciente compromiso, no ha sido como lo soñó.

La hija de Lynda Díaz reveló que el viaje se ha visto marcado por fuertes complicaciones de salud, al punto de que este jueves tuvo que recibir atención médica a bordo.

Coco Roper tuvo que buscar atención médica en el crucero. Fotografía: Instagram Coco Roper. (Instagram/Instagram)

“Me ha dado mucha tristeza”

La creadora de contenido habló del tema en un posteo en Instagram, donde confesó que se ha sentido triste y cargada de culpa, porque considera que arruinó unas vacaciones que ambos esperaban con mucha ilusión.

“Este crucero no se ha visto como lo imaginé. He estado muy enferma la mayor parte del tiempo y, siendo honesta, me ha dado mucha tristeza”, escribió.

Coco reconoció que tanto ella como su prometido esperaban disfrutar al máximo esta experiencia.

“Teníamos tanta ilusión por estas vacaciones y no he podido disfrutarlas como me hubiera gustado”, añadió.

Coco Roper recibió atención médica en el crucero

La culpa, lo más difícil de enfrentar

Aunque destacó que el equipo médico del barco logró ayudarla, confesó que lo más duro no ha sido lo físico, sino el sentimiento emocional que la acompaña.

“Lo más difícil no ha sido solo sentirme mal físicamente, sino la culpa. La culpa de sentir que ‘arruiné’ el viaje”, expresó.

El apoyo incondicional de su futuro esposo

Roper resaltó que su pareja ha sido un pilar fundamental durante estos días tan complicados.

“Ha sido increíblemente amoroso, paciente y comprensivo. Me recuerda todo el tiempo que no tengo que sentir culpa”, contó.

Incluso, él le ha insistido en algo muy claro. “Yo no elijo estar enferma. Este no es mi escenario ideal”, afirmó Coco citando las palabras de su prometido.

Una experiencia desafiante en altamar

La influencer aseguró que ha intentado disfrutar lo que puede del viaje y agradecer la oportunidad de vivirlo, aunque no ha sido sencillo.

“He hecho todo lo posible por disfrutar esta experiencia porque tengo que agradecer la posibilidad de estar aquí, pero ha sido muy desafiante”, reconoció.

Para ella, esta situación le dejó una profunda reflexión.

“Así es la vida: no puedes planear las subidas y bajadas, solo puedes atravesarlas en equipo, con Dios en el centro”, escribió.

Coco Roper mezcló los medicamentos y se los aplicó tras seguir los protocolos médicos del crucero. Fotografía: Instagram Coco Roper. (Instagram/Instagram)

Atención médica en pleno crucero

La noche de este jueves, Coco se sintió especialmente mal y tuvo que acudir al servicio médico del crucero, donde le suministraron los medicamentos que normalmente recibe en el hospital cuando presenta efectos secundarios por antibióticos.

Nicole y su pareja iniciaron la travesía el sábado anterior, por lo que están a punto de cumplir una semana en un viaje que, lejos de ser solo celebración, se convirtió en una dura prueba personal y de pareja.

