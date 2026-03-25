Alejandra Guzmán genera preocupación tras fuerte caída y esto se sabe sobre su estado

Alejandra Guzmán volvió a preocupar a sus seguidores tras sufrir una aparatosa caída, según reportó El Heraldo de México.

De acuerdo con la información proporcionada por el padre de la rockera, Enrique Guzmán, el accidente ocurrió cuando un perro se le atravesó, provocando que perdiera el equilibrio y se golpeara fuertemente.

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Detalles del incidente

El padre de la artista mencionó que el impacto le afectó la cadera y le generó molestias en un nervio.

El incidente generó preocupación debido a antecedentes de caídas públicas que ha protagonizado la intérprete en años recientes.

Alejandra Guzmán no se ha pronunciado. (Alejandra Guzmán/Instagram)

En 2022, sufrió una caída en pleno escenario, lo que obligó a que fuera atendida por su equipo, provocando la cancelación del concierto y su posterior hospitalización.

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Más adelante, en 2024, volvió a ser noticia tras otro accidente en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde aparentemente tropezó con una maleta y el pie de otra persona, aunque en esa ocasión no sufrió lesiones.

Estado de salud y recuperación

Hasta el momento, medios mexicanos han informado que Alejandra Guzmán no requirió hospitalización y que su recuperación ha sido favorable.

La artista se encuentra estable y recibe tratamientos como masajes para aliviar el dolor. Además, la prensa local señala que ya estaría enfocada en retomar sus actividades y regresar a los escenarios, lo que mantiene atentos a sus seguidores.