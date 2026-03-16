Farándula

Cantante de Percance a Maribel Guardia: “Jamás me imaginé que hacer un rótulo iba a llegar tan lejos”

Maribel Guardia compartió con sus millones de seguidores su presentación junto a Percance

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Maribel Guardia y Percance juntos cantando en el Vive Latino 2026
Maribel Guardia y Percance si cantaron juntos en el Vive Latino 2026 de Ciudad de México. (redes/Instagram)

La reconocida cantante y actriz Maribel Guardia vivió un momento muy especial este domingo al subirse al escenario del festival Vive Latino para cantar junto a la banda costarricense Percance.

La participación de la artista se dio luego de la invitación que le hizo el cantante Esteban Ramírez, quien días atrás había llamado su atención con un rótulo para que los acompañara en este concierto, que era muy importante para ellos.

LEA MÁS: Maribel Guardia le cumplió promesa a Percance, vea la presentación del grupo en el Vive Latino

Tras terminar su presentación, Guardia compartió en sus redes sociales lo agradecida que se sentía por la experiencia y por el cariño del público.

“Esto sucedió hoy en Vive Latino. Gracias por la invitación Percance, ¡Pura vida en el escenario! Costa Rica y México en una tarde espectacular”, escribió la artista.

Así fue la presentación de Maribel Guardia con Percance en el Vive Latino

La banda nacional también reaccionó al emotivo momento y destacó lo significativo que fue compartir escenario con la querida cantante.

“Jamás me imaginé que hacer un rótulo iba a llegar tan lejos. Gracias una vez más por acompañarnos en uno de los días más importantes de nuestra carrera”, publicó Percance.

LEA MÁS: Esteban Ramírez de Percance se mandó valiente e interrumpió ensayo de Maribel Guardia para hacerle una invitación

Además, el grupo aseguró que las palabras que Guardia dijo sobre el escenario quedarán guardadas para siempre y expresaron su deseo de que esta colaboración sea la primera de muchas.

“Hoy juntos pusimos al Vive Latino a gritar ‘¡Pura vida!’”, concluyó la agrupación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Maribel GuardiaPercanceVvie Latino MéxicoPercance y Maribel Guardia
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.