Cantante de Percance a Maribel Guardia: “Jamás me imaginé que hacer un rótulo iba a llegar tan lejos”

Maribel Guardia y Percance si cantaron juntos en el Vive Latino 2026 de Ciudad de México. (redes/Instagram)

La reconocida cantante y actriz Maribel Guardia vivió un momento muy especial este domingo al subirse al escenario del festival Vive Latino para cantar junto a la banda costarricense Percance.

La participación de la artista se dio luego de la invitación que le hizo el cantante Esteban Ramírez, quien días atrás había llamado su atención con un rótulo para que los acompañara en este concierto, que era muy importante para ellos.

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Tras terminar su presentación, Guardia compartió en sus redes sociales lo agradecida que se sentía por la experiencia y por el cariño del público.

“Esto sucedió hoy en Vive Latino. Gracias por la invitación Percance, ¡Pura vida en el escenario! Costa Rica y México en una tarde espectacular”, escribió la artista.

Así fue la presentación de Maribel Guardia con Percance en el Vive Latino

La banda nacional también reaccionó al emotivo momento y destacó lo significativo que fue compartir escenario con la querida cantante.

“Jamás me imaginé que hacer un rótulo iba a llegar tan lejos. Gracias una vez más por acompañarnos en uno de los días más importantes de nuestra carrera”, publicó Percance.

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Además, el grupo aseguró que las palabras que Guardia dijo sobre el escenario quedarán guardadas para siempre y expresaron su deseo de que esta colaboración sea la primera de muchas.

“Hoy juntos pusimos al Vive Latino a gritar ‘¡Pura vida!’”, concluyó la agrupación.