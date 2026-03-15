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Maribel Guardia le cumplió promesa a Percance, vea la presentación del grupo en el Vive Latino

Percance se presentó en el Vive Latino de México y Maribel Guardia llegó a cantar con ellos

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Por Silvia Núñez

Maribel Guardia sí cumplió su palabra y terminó subiéndose al escenario con la banda costarricense Percance durante su presentación en el reconocido festival Vive Latino que se lleva a cabo este domingo en Ciudad de México.

Esteban Ramírez Percance Maribel Guardia
Esteban Ramírez de Percance pudo cantar junto a Maribel Guardia. (Captura de video/La Nación)

La semana pasada, el cantante Esteban Ramírez, líder del grupo, contó con mucha ilusión que invitó a la querida actriz y cantante tica a que los acompañara en este show, lo que generó expectativa entre los seguidores de la agrupación.

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Percance en el Vive Latino 2026 de México

Al final, el sueño del artista se hizo realidad y esta tarde Maribel subió al escenario para cantar junto al grupo el tema “Mil horas”.

Uno que se tiró la presentación de ambos costarricenses fue el cantante Luis Gabriel Loría, de Los Ajenos, que también se encuentra en el festival junto a sus compañeros del grupo.

LuisGa grabó el momento justo en que la actriz costarricense subió a escena y compartió el video en sus redes, dejando ver el ambiente de fiesta y orgullo tico que se vivió cuando Maribel apareció para acompañar a Percance.

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Percance en el Vive Latino 2026 de México

El cantante también compartió gran parte de la presentación de Percance evidenciando que los asistantes al festival disfrutaron mucho con la música de los ticos.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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