Esteban Ramírez de Percance se mandó valiente e interrumpió ensayo de Maribel Guardia para hacerle una invitación

Esteban Ramírez, de Percance, llegó al ensayo de Maribel Guardia para invitarla al Vive Latino. (redes/Instagram)

El cantante de Esteban Ramírez, vocalista y líder del grupo Percance, se mandó valiente con tal de lograr su objetivo de que Maribel Guardia los acompañe en su concierto de Vive Latino.

El cantante decidió esta vez interrumpir un ensayo de la actriz y cantante costarricense, quien se está preparando para su obra “Perfume de gardenias”, que se estrena este viernes en Ciudad de México.

Ramírez llegó al teatro con su cartel de cartón que decía: “Díganle a Maribel Guardia que nos acompañe en el Vive Latino”, el mismo con el que se había ido a varios puntos importantes de la Ciudad de México para que lo ayudaran a meterle presión a Maribel por medio de sus redes sociales.

LEA MÁS: Percance quiere que Maribel Guardia los acompañe en el Vive Latino y por ello le lanzó un curioso reto

Así fue el encuentro de Percance con Maribel Guardia

Un cómplice

El inesperado momento tomó por sorpresa a todos los presentes, pero el tico no llegó solo a la aventura. Resulta que uno de los asistentes de la artista fue su cómplice y le ayudó a colarse hasta el ensayo para poder hacer la invitación en persona.

Al final la sorpresa terminó siendo todo un éxito. Maribel, lejos de incomodarse, lo invitó a subir al escenario y frente a todos los presentes le dio la mejor noticia: aceptó acompañarlos en el concierto que la banda dará este domingo en el festival Vive Latino y cantará con ellos.

Maribel Guardia quedó muy sorprendida con la sorpresa que le dio Esteban Ramírez de Percance. (redes/Instagram)

Ramírez no escondió la emoción por lo que significa este momento en su carrera.

“Mae, estoy sumamente emocionado. Realmente estar en el Vive Latino para mí es un sueño y yo crecí viendo a Maribel Guardia. Creo que es la figura del entretenimiento más importante de Costa Rica. Mucha gente no sabe que es tica, incluso, y desde que vinimos aquí a México, una de las cosas que quería hacer era cantar con ella”, contó el músico.

LEA MÁS: Esteban Ramírez de Percance revela la dura realidad de vivir bajo la sombra de “monstruos” como Bad Bunny

Percance se presentará a eso del mediodía en este importante festival, por lo que Maribel igual podrá presentarse en el teatro en la noche.

“Me interrumpieron en pleno ensayo para invitarme a cantar en el Vive Latino. Los espero este domingo por la tarde en el Vive latino y por la noche en Perfume de Gardenias”, publicó en sus redes donde es seguida por millones de mexicanos.