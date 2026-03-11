Percance quiere que Maribel Guardia los acompañe en el Vive Latino y por ello le lanzó un curioso reto

La actriz y cantante Maribel Guardia es muy conocida en México por lo que la banda costarricense Percance quiere que los apoye. (Instagram Maribel Guardia/Instagram Maribel Guardia)

La banda costarricense Percance volvió a lanzar una curiosa invitación a la actriz y cantante Maribel Guardia, con la esperanza de que esta vez sí pueda acompañarlos en uno de sus conciertos en México.

Hace un año, cuando el grupo se presentó en el Lunario del Auditorio Nacional, de ese mismo país, el cantante y líder de la agrupación, Esteban Ramírez, intentó por medio de redes sociales que la costarricense llegara a verlos.

Fue tanto el revuelo en redes que Guardia se enteró y les respondió con un video en el que agradeció el gesto, aunque explicó que por compromisos laborales no podía asistir a la presentación.

Esteban Ramírez, vocalista y líder de Percance, tiene más de dos años pulseándola en México con su banda. (Content Lab/Cortesía)

Ahora, un año después, la agrupación decidió volver a intentarlo, pues esta vez Percance será una de las bandas que tocará en el Vive Latino, uno de los eventos musicales más importantes de la región, que se realizará este domingo 15 de marzo en Ciudad de México.

Los nacionales compartirán el escenario con artistas y bandas internacionales como Los Fabulosos Cadillacs, The Smashing Pumpkins, Illya Kuryaki and the Valderramas y Dread Mar I.

Por eso, los músicos consideran que sería un momento ideal para que la bandera costarricense tenga todavía más presencia en el festival.

Bulla en la calle

Esteban Ramírez volvió a hacer uso de las redes del grupo para escribir su deseo de que la actriz esté entre el público ese día.

“¿Se imaginan a Maribel Guardia en un Vive Latino? Apuesto a que eso nadie se lo vería venir. Señoras y señores, vengo a ponernos ese reto. Para el Lunario estuvimos cerca de lograrlo. Yo sé que estamos a pocos días, pero ayúdenme a intentarlo. Hola, Maribel Guardia, soy yo de nuevo”, dice el posteo.

Esteban Ramírez de Percance se tiró a las calles de México con este rótulo para que la gente le escriba a Maribel Guardia que vaya a verlos. (Facebook/La Nación)

En la publicación incluso etiquetó a la artista para ver si el mensaje llega hasta ella de forma directa.

Pero la creatividad del grupo no quedó solo en internet, porque Ramírez también salió a las calles de la capital mexicana con un cartel, hecho con cartón, en el que se leía: “Díganle a Maribel Guardia que nos acompañe en el Vive Latino”.

Ahora solo queda esperar a ver si la actriz costarricense responde a esta nueva invitación y si este domingo sí tiene un rato libre y apoya a Percance.