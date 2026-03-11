Maribel Guardia rompe el silencio tras polémico peritaje que cuestiona el testamento de Julián Figueroa

La actriz publicó un comunicado en redes sociales para aclarar la nueva polémica sobre el testamento de su hijo. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

La actriz Maribel Guardia salió a aclarar una nueva polémica que surgió alrededor del testamento de su fallecido hijo, el cantante Julián Figueroa.

A través de una publicación en Instagram, la artista explicó que recientemente se realizó un procedimiento en el estado de Guerrero relacionado con la notaría que elaboró el testamento de Julián, pero dejó claro que su familia no forma parte de ese proceso.

La actriz explicó que el proceso que todos conocen continúa en Morelos y sigue su curso legal.

La actriz se refirió al testamento de su único hijo.

“Hola a todos. Nuestros abogados nos informan que en Guerrero se llevó a cabo un procedimiento contra la notaría que realizó el testamento de Julián. Nosotros no somos parte en dicho proceso y se realizó con ‘total hermetismo’; solo participó la parte actora.

“En dicho procedimiento se habría presentado un peritaje que cuestiona la autenticidad de la firma del notario. Dicho peritaje es una opinión técnica que, como todo en derecho, puede tener opiniones en contrario, solo que allí no hubo espacio para otra opinión.

“Aclaro que este proceso NO es el que se lleva a cabo en Morelos (que todos conocemos). Los procesos judiciales en Morelos continúan su curso”, escribió.

Conflicto legal sigue en tribunales

La muerte de Julián Figueroa, en abril del 2023, dejó abiertas varias interrogantes sobre el destino de su patrimonio, lo que derivó en un proceso legal que todavía continúa en tribunales.

El caso que ha generado mayor atención pública se desarrolla en Cuernavaca, donde se analiza la validez del testamento que dejó el cantante.

De acuerdo con ese documento, el heredero universal de los bienes de Julián sería su hijo, José Julián, quien recibiría propiedades, cuentas y otros derechos del artista.

Sin embargo, la viuda del cantante, Imelda Garza Tuñón, presentó una impugnación ante los tribunales argumentando que el testamento sería “apócrifo”; es decir, falso.

Entre los argumentos que ha expuesto está que la firma del documento no correspondería a la del cantante y que el día en que supuestamente se firmó, Julián se encontraba en Ciudad de México y no en el lugar donde se habría realizado el trámite.

Audiencias largas

El proceso judicial ha incluido audiencias extensas que incluso han superado las diez horas.

Durante esas diligencias han comparecido figuras cercanas al cantante, entre ellas Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, quienes han defendido públicamente la autenticidad del documento.

Según el medio Infobae, la actriz ha reiterado en varias ocasiones que su hijo tomó la decisión de dejar su patrimonio a su pequeño para garantizar su bienestar.

El pasado 5 de marzo de 2026, Maribel Guardia también fue vista en la Fiscalía de Morelos atendiendo asuntos relacionados con este caso que sigue en desarrollo.