Teleguía Farándula

El desgarrador mensaje de Maribel Guardia a casi tres años de perder a su hijo Julián

La actriz recordó a su hijo con un emotivo mensaje en redes sociales cuando están por cumplirse casi tres años de su partida

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Maribel Guardia
Maribel Guardia recordó a su hijo Julián Figueroa con un emotivo mensaje en redes sociales. (Instagram/Instagram)

La actriz y cantante Maribel Guardia volvió a tocar el corazón de sus seguidores luego de compartir un emotivo mensaje dedicado a su hijo Julián Figueroa, a casi tres años de su fallecimiento.

LEA MÁS: Maribel Guardia no se detiene y habría hecho nuevo movimiento para recuperar a su nieto

Por medio de su cuenta de Instagram, la artista publicó un recuerdo acompañado de palabras llenas de amor hacia su hijo.

“Julián, ya pasaron 2 años y 11 meses y recuerdo momentos como este en Disney, cuando caminábamos juntos, riendo y soñando, sin imaginar que esos recuerdos se convertirían en tatuajes que guardaría para siempre en mi alma. Cada instante contigo fue un regalo que Dios en su infinita bondad me regaló”, escribió.

captura
El mensaje de Maribel Guardia. Captura (maribel Guardia /maribel Guardia)

La también presentadora dejó claro que el amor por un hijo nunca desaparece, aunque ya no esté físicamente.

“Un hijo no se va nunca del corazón de una madre. Tu luz sigue iluminando mi vida. Te amo, Julián, y tu ausencia me dejó sin aliento”, agregó en su publicación.

El cantante falleció el 9 de abril de 2023, a los 27 años, en Ciudad de México. De acuerdo con los reportes, la causa de su muerte fue un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. El joven fue encontrado sin vida en su casa.

La publicación generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no dudaron en enviarle mensajes de apoyo y cariño.

“Te abrazo hermosa”, “Te abrazo con todas las fuerzas” y “Te abrazo a la distancia” fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
maribel guardiajulian figueroa
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.