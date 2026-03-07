Farándula

Niurka Marcos tomó partido en conflicto de Maribel Guardia y su exnuera y no se guardó nada

Controversial actriz y vedette se refirió al caso que hasta llevó a los estrados judiciales a la actriz costarricense y la viuda de Julián Figueroa

Por Manuel Herrera

La polémica actriz y vedette Niurka Marcos volvió a generar titulares al opinar sin filtros sobre el conflicto que desde hace más de un año enfrentan Maribel Guardia y su exnuera Imelda Garza, madre de su nieto.

A Niurka le preguntaron su opinión sobre el tema y, muy fiel a su estilo directo, no dudó en expresar lo que piensa sobre la disputa relacionada con Juliancito, el hijo del fallecido cantante Julián Figueroa.

Niurka Marcos es una controversial actriz. Fotografía: Jeffrey Zamora . (Jeffrey Zamora R)

Cállate el hocico y sigue tu vida”, fue la primera y contundente expresión que lanzó Niurka contra Imelda, dejando claro que está del lado de Maribel Guardia en esta polémica familiar.

Niurka defiende a Maribel Guardia

La vedette también cuestionó que el conflicto se mantenga expuesto públicamente cuando hay un niño involucrado.

No le interesa para nada (el niño) porque embarrar y sumergir en tanta (dijo palabrota) a un angelito tan inocente, ya partiendo de ahí, ya cállate. ¡Ya basta! No solo por el bebé que está sumergido en todo esto, para los adultos también”, agregó.

Las declaraciones de Niurka se dieron durante el programa La mesa caliente, espacio del que forma parte la presentadora costarricense Verónica Bastos.

Esto opina Niurka Marcos del conflicto entre Maribel Guardia y su exnuera

Verónica Bastos compartió el momento

De hecho, fue Bastos quien publicó el video del comentario de Niurka en sus redes sociales.

Niurka Marcos es contundente con su posición en cuanto a la situación que vive Maribel Guardia con la madre de su nieto”, escribió la presentadora al compartir el clip.

El conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Garza por el bienestar del pequeño sigue generando reacciones en el mundo del espectáculo, y ahora Niurka Marcos también decidió “meter la cuchara” con su estilo frontal.

