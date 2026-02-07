Imelda Garza decidió esto mientras conflicto con Maribel Guardia está que arde

Imelda Garza Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, reveló este viernes una decisión que tomó en plena tormenta mediática, mientras el conflicto legal que la enfrenta con la actriz costarricense sigue más encendido que nunca.

La viuda de Julián Figueroa, único hijo de Guardia, mantiene desde hace más de un año una batalla legal con la artista por José Julián, el nieto de la tica.

Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón tuvieron una gran relación como suegra y nuera en el pasado. (Instagram/Instagram)

El conflicto se intensificó en los últimos días

En días recientes, la situación entre ambas se volvió aún más densa tras la publicación de videos e imágenes en la prensa que mostraban el supuesto complicado entorno en el que vivía Julián Figueroa junto con Garza Tuñón.

Estas publicaciones avivaron el conflicto en la prensa rosa, justo cuando Maribel Guardia pidió públicamente respeto por la memoria de su hijo.

Maribel pidió respeto y bajarles el tono a los ataques

Este mismo viernes, la actriz publicó una carta en Instagram en la que solicitó respeto para la memoria de Julián y aseguró que tampoco le agradaban los ataques dirigidos contra Imelda y Juliancito.

Mientras eso ocurría, Imelda Garza Tuñón decidió interactuar con sus seguidores y responder algunas preguntas en sus redes sociales.

Imelda Garza tomó esta decisión en medio del conflicto que se avivó con Maribel Guardia

La decisión que anunció Imelda en Instagram

Una seguidora le hizo una recomendación directa en medio del escándalo.

“Deja las redes y no dejes que te hagan daño; a veces es mejor desconectarse”, le escribió.

Imelda confirmó que sí tomará distancia del ruido mediático y que, además, se irá de Ciudad de México por un tiempo.

“Sí, de hecho me voy a ir unos días, nada más termino unos pendientes que tengo aquí en Ciudad de México y me voy a ir unos días por ahí, no les voy a decir dónde”, dijo la joven.

La denuncia que detonó la disputa legal

Cabe recordar que Maribel Guardia denunció a Imelda a inicios del 2025, en resguardo de la integridad y el bienestar de su nieto.

Según expuso la actriz en la demanda, Imelda estaría llevando una vida de excesos que ponía en riesgo al menor, e incluso mencionó la posibilidad de consumo de drogas.

Maribel Guardia publicó este viernes esta carta en Instagram. (Maribel Guardia/Instagram)

Videos, reclamos y una postura clara

En los últimos días, Imelda Garza Tuñón publicó un video en el que Juliancito recriminaba a Maribel Guardia por intentar separarlo de su mamá.

Por su parte, la actriz costarricense ha reiterado en múltiples ocasiones que no busca quitarle su nieto a su exnuera, sino velar únicamente por el bienestar del menor.