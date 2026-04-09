Tori Spelling habla tras accidente con sus hijos que casi termina en tragedia

La actriz Tori Spelling, recordada por su papel en “Beverly Hills 90210″, habló por primera vez sobre el accidente automovilístico que sufrió el pasado 2 de abril en California, en el que viajaba junto a cuatro de sus hijos y otras personas.

El momento del impacto

Spelling explicó que, aunque se encuentra estable, lo ocurrido pudo haber terminado con consecuencias más graves.

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Según relató, el accidente se produjo cuando un conductor que circulaba a alta velocidad ignoró un semáforo en rojo, provocando que el vehículo en el que ella viajaba diera varias vueltas después del impacto.

Tori Spelling compartió un video donde explicó con detalle cómo ocurrió el accidente. (Tori Spelling)

“Estamos muy agradecidos y nos sentimos muy afortunados, porque podría haber sido mucho peor. Estoy realmente agradecida de que, en un instante, los ángeles de la guarda estuvieran con nosotros ese día”, expresó.

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Una reacción clave para evitar lo peor

La actriz describió el instante en que vio el peligro acercarse.

“En una fracción de segundo, miré a mi derecha y vi que venía de frente, impactando de lleno contra el lateral de nuestro coche. Giré bruscamente a la izquierda, tan fuerte como pude, tan rápido como pude, para evitar el mayor impacto posible sobre los niños”, explicó.

Recuperación y agradecimiento

Tras el incidente, Spelling destacó la labor de los equipos de emergencia y aseguró que aún está procesando lo ocurrido. Además, resaltó la actitud de sus hijos, a quienes calificó como muy valientes ante la situación.