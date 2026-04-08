Tokischa enfrenta demanda por fotos con ropa inadecuada dentro de una iglesia católica

La diócesis de San Sebastián, en el norte de España, exigió la eliminación de imágenes publicadas en redes sociales por la rapera Tokischa, quien aparece sin sostén y con la parte baja de su ropa interior dentro de la basílica de Nuestra Señora del Coro.

La situación ha generado una fuerte controversia, según reportes de medios internacionales, incluyendo Infobae.

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Posibles acciones legales

A través de un comunicado, el obispado indicó que incluso se dirigió a la productora para solicitar la retirada del material, advirtiendo que el caso podría derivar en acciones jurídicas o canónicas. Además, aclaró que previamente se había negado el permiso para realizar grabaciones en ese espacio.

Tokischa ha estado involucrada en diversos asuntos polémicos. (Tokischa/Instagram)

Postura oficial

En el informe, la iglesia lamentó el uso indebido del recinto, calificándolo como una falta de respeto que hiere la sensibilidad religiosa de los fieles.

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“En un lugar sagrado sólo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión, y se prohíbe la realización de lo que no esté en consonancia con la santidad del lugar”, detalló.

Antecedentes del caso

Según el obispado, la productora había solicitado autorización el año anterior para realizar una grabación sin diálogos ni actividad, en un contexto respetuoso. Sin embargo, tras revisar trabajos previos, la diócesis decidió rechazar la solicitud.

Por su parte, la Agencia EFE informó que la Fundación Española de Abogados Cristianos presentó una denuncia contra la artista, lo que añade un nuevo componente legal a la polémica.

Cabe destacar, que la exponente urbana dominicana, fue una de las artistas que encendió el escenario del Picnic Festival 2026 este 14 de marzo, marcando su segunda aparición histórica en este importante evento musical de Costa Rica.

Ante una multitud de miles de asistentes, la artista demostró su vigencia internacional al llegar al país centroamericano apenas unos días después de captar las miradas en la Semana de la Moda de París, donde fue invitada exclusiva en diversos desfiles de alta costura.

Esta fue una de las fotografías compartidas por Tokischa en su cuenta de Instagram. (Tokischa/Instagram)

Tokischa posó junto a las imágenes de la iglesia. (Tokischa/Instagram)