Karol G dejó poco a la imaginación gracias al empujoncito de una famosa

Karol G dejó a muchos con la boca abierta con su nueva portada. (Fotos: Gray Sorrenti/Instagram)

Karol G volvió a dar de qué hablar y esta vez no fue precisamente por una canción o un concierto, sino por una sesión de fotos que la muestra más segura, sensual y desenvuelta que nunca.

La colombiana será portada de la edición de primavera de Playboy, pero lo que más llamó la atención no fue solo su cuerpazo, sino la inesperada confesión sobre quién fue la persona que la empujó a aceptar esa propuesta.

Según People en Español, la intérprete de TQG contó que antes de tomar la decisión quiso escuchar la opinión de una sola persona: Sofía Vergara. Y es que, aunque hoy Karol se ve totalmente cómoda con su imagen, al parecer, sí tuvo dudas antes de lanzarse a posar para una revista tan icónica y atrevida.

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Karol G posó para la revista Playboy. (Fotos: Gray Sorrenti/Instagram)

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Fue ahí donde entró la actriz colombiana, quien con su estilo directo, relajado y sin pelos en la lengua, terminó dándole el empujón que necesitaba para salir de su zona de confort. Vergara la animó a aprovechar el momento, a sentirse orgullosa de su cuerpo y a no dejar pasar una oportunidad así, algo que terminó pesando mucho en la decisión de la artista.

Algunas de las fotos de Karol G. (Fotos: Gray Sorrenti/Instagram)

La portada llega en uno de los momentos más fuertes de la carrera de Karol G, quien no solo sigue cosechando éxitos musicales, sino que también está a punto de marcar historia en Coachella, donde será la primera latina en cerrar el famoso festival. Todo esto se suma al impacto que ha tenido su álbum Tropicoqueta, con el que ha seguido consolidándose como una de las artistas más poderosas del género urbano.

Así que, aunque muchos quedaron impactados por las fotos, la verdadera sorpresa fue descubrir que detrás de esa faceta más atrevida de Karol G estuvo nada más y nada menos que Sofía Vergara, quien prácticamente la terminó empujando a decirle que sí a Playboy.

Karol G se atrevió a mostrarlo todo y ya se sabe quién la empujó (Fotos: Gray Sorrenti/Instagram)