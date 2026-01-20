¿Qué pasó entre Feid y Karol G? La verdad detrás de su separación silenciosa

La ruptura se dio en buenos términos. (Instagram/Instagram)

La historia de amor entre Karol G y Feid habría llegado a su final, aunque de forma discreta y sin comunicados oficiales. Según información divulgada por el medio estadounidense TMZ, los reconocidos artistas colombianos habrían puesto punto final a su relación sentimental hace varios meses, lejos del ojo público y sin escándalos de por medio.

Según este mismo medio, la ruptura se dio en buenos términos, de manera cordial y respetuosa, lo que les ha permitido mantener una comunicación estable tras la separación. Hasta ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero ciertos movimientos en redes sociales no pasaron desapercibidos para sus seguidores.

Uno de los principales indicios que despertó sospechas fue la eliminación de fotografías y publicaciones en las que ambos aparecían juntos, así como el hermetismo total que rodea el tema. Este silencio, sumado a la ausencia de interacciones públicas recientes, encendió las alertas entre los fans.

Karol G y Feid terminaron la relación.

El romance entre Karol G y Feid comenzó a generar rumores en 2021, luego de varias colaboraciones musicales y apariciones conjuntas en eventos. Aunque al inicio optaron por mantener su relación en privado, con el tiempo las muestras de cercanía confirmaron lo que muchos ya intuían.

Fue en 2023 cuando Karol G habló abiertamente sobre su relación con Feid, describiéndola como una etapa de crecimiento personal, apoyo mutuo y acompañamiento constante. Desde entonces, la pareja se mostró unida tanto en lo personal como en lo profesional, respaldándose en giras, lanzamientos y proyectos musicales.

Por ahora, todo apunta a que el final de esta relación se dio sin conflictos ni polémicas, fiel al estilo reservado que ambos artistas han manejado.