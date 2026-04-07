Karol G posó para la revista Playboy y reveló detalles de su ruptura con Feid: “La vida me tiró al suelo, me pateó”

Karol G posó para la revista Playboy donde además habló de su regreso a la soltería. (Fotos: Gray Sorrenti/Instagram)

La cantante colombiana Karol G volvió a ser tendencia internacional tras protagonizar una serie de imágenes para la revista Playboy y hablar abiertamente sobre su vida personal.

La artista paisa participó en un especial que resalta su seguridad y empoderamiento, en un momento clave de su carrera, marcado por su consolidación como una de las figuras más influyentes de la música latina.

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El trabajo estuvo a cargo del fotógrafo Gray Sorrenti en Los Ángeles, en una sesión que retrata esta etapa de cambios en su vida.

La decisión, según reveló, no fue impulsiva. La cantante contó que consultó con la actriz Sofía Vergara, quien la motivó a aceptar el proyecto y aprovechar este momento.

Karol G posó para la revista Playboy. (Fotos: Gray Sorrenti/Instagram)

Ruptura con Feid

Más allá del impacto visual de las imágenes, la publicación también sirvió como escenario para que la artista abordara por primera vez su ruptura con Feid, una relación que había mantenido bajo relativa discreción.

En ese contexto, Karol G inició su reflexión señalando que “el año pasado… la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas”, y añadió que “estoy soltando todo. Estoy soltera y mis momentos más evolutivos han sido cuando estoy sola”.

En esa misma línea, la cantante profundizó en su visión sobre las relaciones al afirmar que “nos enseñan a entregarlo todo en una relación, incluso a perdernos…”.

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La cantante colombiana habló por primera vez de su ruptura amorosa. (Fotos: Gray Sorrenti/Instagram)

Asimismo, la artista destacó la importancia del crecimiento individual al explicar que “también hay que trabajar en una misma para saber cuándo irse”.

Finalmente, concluyó su reflexión con una afirmación contundente: “Hoy celebro haber tenido el coraje de hacerlo”.

Amor propio

La ruptura con Feid ha sido una de las más comentadas en la industria musical reciente y, según Karol G, habría sido una decisión tomada por la propia artista en medio de un proceso de transformación personal.

En esa línea, la cantante dejó entrever que su enfoque actual está en el crecimiento individual, apostando por reencontrarse consigo misma y fortalecer su identidad fuera de una relación.

Sus declaraciones ponen sobre la mesa una reflexión sobre el amor propio y la importancia de priorizar el bienestar personal en medio de una relación.

Karol G posó para la revista Playboy con muy poca ropa. (Fotos: Gray Sorrenti/Instagram)

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Así, entre su participación en Playboy y una reflexión honesta sobre su vida sentimental, Karol G marca un nuevo momento en su vida, enfocado en decisiones personales y en la consolidación de su carrera.