Feid, el famoso cantante colombiano, anuncia una pausa y asombra a sus seguidores. (Instagram/Instagram)

Salomón Villada, más conocido como Feid o Ferxxo, anunció una pausa en los escenarios y sorprendió a sus millones de seguidores.

Sin embargo, el cantante colombiano aclaró que no se trata de una despedida definitiva, sino de un descanso necesario tras un año lleno de éxitos.

“Es como una despedida, pero no se lo tomen tan en serio jejejejeje. Gracias porque el 2025 se convirtió en el año más chimba y más importante de toda mi vida.

“Gracias por entregarnos tanto este año, a mi familia, al equipo, a nuestros seguidores. Gracias por ir a tantos países a ver este show que tejimos especialmente para este formato”, expresó el artista colombiano.

El Ferxxo se despide temporalmente, pero su música sigue sonando

Con su mensaje, el cantante pidió a sus fans que no lo extrañen demasiado y que sigan disfrutando de sus temas, los cuales han sido grandes éxitos en plataformas digitales.

Feid ha venido cinco veces a Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion )

“Que pongan ‘Princesa’, que escuchen ‘Body’, que escuchen ‘Sagrado’”, agregó el artista, reafirmando que aunque estará lejos de los escenarios, su música seguirá presente.

Feid y su conexión con Costa Rica

El intérprete del género urbano tiene una relación especial con el público tico. Feid se presentó por quinta vez en Costa Rica el 15 de setiembre del año anterior, con su exitosa gira Ferxxocalipsis, en el Estadio Nacional, donde reunió a miles de fanáticos que corearon cada uno de sus temas.

Su energía, estilo y cercanía con el público lo han convertido en uno de los artistas más queridos del momento.