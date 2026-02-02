Farándula

Youtuber costarricense se reencuentra con Karol G y vive momento inolvidable en los Grammy

El tico José González vivió un gran momento junto a la cantante colombiana Karol G

Por Silvia Núñez
Youtuber José González junto a Karol G en los premios Grammy 2026.
El youtuber tico José González junto a Karol G en los premios Grammy 2026. (redes/Instagram)

El creador de contenido costarricense José González, quien reside actualmente en México, vivió un momento especial al asistir a la reciente entrega de los premios Grammy, donde tuvo la oportunidad de reencontrarse con la cantante colombiana Karol G.

A través de sus redes sociales, González compartió la emoción que le generó el encuentro y reveló un detalle que lo tomó por sorpresa.

“Karol G se acordaba de mí y yo estaba en shock”, escribió el youtuber, recordando que en el año 2017 tuvo la oportunidad de entrevistar a la artista cuando ella apenas comenzaba su carrera musical.

Según relató, ambos eran jóvenes con grandes sueños y aspiraciones.

“Recuerdo verla crecer en cuestión de meses, fue una locura. Siempre seguí su carrera y la apoyé muchísimo”, expresó.

Youtuber José González junto a Karol G en los premios Grammy 2026.
José González había entrevistado a Karol G en el 2017 en una de sus visitas a Costa Rica. (redes/Instagram)

El reencuentro, años después y en uno de los escenarios más importantes de la industria musical, tuvo un significado especial para González, quien destacó que la artista recordaba claramente aquel momento vivido en Costa Rica.

El youtuber no dudó en resaltar la calidad humana de Karol G, a quien describió como “una mujer talentosa, humilde y con los pies en la tierra”.

José González estudió periodismo y producción audiovisual y encontró en las redes sociales un nicho que lo ha llevado a ganar popularidad en distintos países de Latinoamérica.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

