Karol G apareció con Bad Bunny e hizo algo que confirmaría su separación de Feid

La presencia de Karol G en el concierto de Bad Bunny en Medellín no pasó desapercibida. La artista paisa interpretó “Ahora me llama”, una canción cuya letra habla de independencia y soltería, apenas una semana después de que la revista TMZ informara sobre el fin de su relación con el cantante Feid.

LEA MÁS: Dani Maro hizo estragos con canción que responde a Karol G y celebra a Costa Rica

Karol G fue la invitada sorpresa de Bad Bunny en la última fecha de su concierto en Medellín. (Tomadas de X/Tomadas de X)

La tercera y última fecha de Bad Bunny en Medellín cerró con broche de oro con la aparición sorpresa de Karol G, quien fue presentada por el artista puertorriqueño como “una de las representantes de nuestra música y cultura a nivel mundial”.

Tras subir a la tarima del estadio Atanasio Girardot, la colombiana interpretó junto al “Conejo malo” la canción “Ahora me llama”, cuya letra incluye la frase “estoy soltera, hago lo que quiera”, un verso que no pasó inadvertido entre el público y en redes sociales.

Coincidencia que no pasó desapercibida

La elección del tema llamó especialmente la atención porque se dio una semana después de que la revista TMZ publicara que la relación entre ella y Ferxxo habría llegado a su fin. Aunque la artista no se ha referido públicamente al tema, el momento y la letra avivaron las interpretaciones sobre su situación sentimental.

LEA MÁS: ¿Qué pasó entre Feid y Karol G? La verdad detrás de su separación silenciosa

Durante su participación, La Bichota también interpretó otros de sus éxitos como “Si antes te hubiera conocido” y “Latina foreva”, provocando la ovación del público y haciendo vibrar el estadio.

La última noche del concierto del Conejo Malo en Medellín incluyó, además, canciones exclusivas y la participación de otros invitados, en una gira que continuará por varios países de América, Europa, Asia y Oceanía.

Karol G fue la invitada sorpresa de Bad Bunny en la última fecha de su concierto en Medellín. (Tomadas de X/Tomadas de X)

Nota realizada con ayuda de IA