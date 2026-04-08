Farándula

Adri Toval reaviva la polémica y lanza declaraciones contra Emilio Levy, exhijastro de Ana Bárbara

Adri Toval se pronunció en una entrevista y respondió a críticas de Emilio Levy

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

Adri Toval, la presunta amante de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, volvió a encender la controversia tras referirse de forma directa a Emilio Levy, hijastro de la cantante.

El joven actor, hijo de la fallecida Mariana Levy y José María Fernández “El Pirru”, fue criado por la cantante durante su matrimonio, lo que consolidó un vínculo cercano en el pasado.

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Señalamientos y acusaciones

Durante una entrevista con el presentador Gustavo Adolfo Infante, la comunicadora abordó el tema al ser consultada sobre su relación con Emilio.

A Ana Bárbara su prometido Ángel Muñoz le habría sido infiel con periodista costarricense Adri Toval.
Adri Toval sigue revelando supuestos detalles que pudo conocer sobre la familia de Ana Bárbara. (redes/Instagram)

“Yo con ese chico no me gustaría meterme porque (Ángel) sí me contó cosas delicadas sobre él...

“No quiero porque ese chico a mí me ha maltratado muchísimo en televisión. Se ha metido con mi físico. Yo no lo conozco. No tengo la culpa de sus roces con Ángel Muñoz”, mencionó la periodista.

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Versiones cruzadas

Según relató, en una ocasión Ana Bárbara le compartió por medio de una videollamada detalles de situaciones relacionadas con Levy, incluyendo burlas que habrían hecho sobre el joven. No obstante, insistió en que no desea profundizar en ese aspecto.

Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, mantiene una relación con la cantante desde 2014.
La polémica entre Ángel Muñoz y Ana Bárbara sigue dando de qué hablar. (Instagram/Tomada de Instagram)

Emilio Levy ya se había pronunciado previamente en el programa Despierta América, sin mencionar directamente a Toval.

“La belleza es muy relativa, pero es que también qué bajeza de Ángel, ¿no?”, expresó el actor, quien además destacó las cualidades profesionales de Ana Bárbara.

Un conflicto que sigue creciendo

Las declaraciones recientes han reavivado la atención mediática sobre este caso, marcado por versiones encontradas, señalamientos y tensiones personales.

En cuanto al video que está completo en el canal de YouTube de Adolfo Infante, Toval habla de situaciones familiares del entorno de Ana Bárbara, que ella supuestamente pudo conocer.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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