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Balean a Offset, exesposo de Cardi B, en las afueras de un casino: esto se sabe sobre su estado

Offset se encuentra estable tras recibir atención médica

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

El rapero Offset, exesposo de Cardi B, fue herido de bala el pasado lunes 6 de abril en las afueras de un casino en Florida, según informaron medios internacionales.

“Podemos confirmar que Offset recibió un disparo y actualmente está en el hospital recibiendo atención médica”, indicó un representante del rapero a Billboard.

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“Está estable y siendo monitoreado de cerca”, agregó.

Investigación en curso

Tras el ataque, las autoridades acudieron al lugar para atender la situación. De acuerdo con los reportes, dos personas fueron detenidas y el caso continúa bajo investigación para esclarecer lo ocurrido.

Cardi B y Offset tuvieron tres hijos.

Según TMZ, algunas personas lo vieron sonriendo e interactuando con los fans en el casino minutos antes de que le dispararan.

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El hecho ha generado preocupación entre seguidores y en la industria musical, debido a la gravedad del incidente.

Trayectoria del artista

Offset es conocido por su carrera dentro del trío de hip-hop Migos, junto a Quavo y Takeoff, además de su trabajo como solista.

El artista también ha logrado posicionarse en los rankings musicales con colaboraciones destacadas junto a Kodak Black y Tyga.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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