Farándula

Tekashi 6ix9ine destapa incómodo momento que habría vivido con Nicolás Maduro en prisión

El rapero Tekashi 6ix9in sorprendió al contar cómo fue compartir espacio con Nicolás Maduro

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

El rapero Tekashi 6ix9ine recuperó su libertad tras cumplir una condena de tres meses por incumplir las condiciones de su libertad condicional.

Tras salir de prisión, el artista volvió a generar conversación tras compartir detalles de su encuentro con Nicolás Maduro en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York.

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Un encuentro inesperado

Según relató, su cama se encontraba a pocos centímetros de la del exmandatario, lo que permitió que conversaran sobre temas personales y su situación legal.

Tekashi Tekashi 6ix9ine quedó en libertad el pasado fin de semana. (Luca Bruno/AP)

“Me estuvo contando cuando lo arrestaron, cómo el ejército americano simplemente... fue una locura”, mencionó.

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Comentarios que generan polémica

Además, Tekashi mostró un autógrafo que recibió por parte de Maduro y relató algunos detalles que generaron reacciones en redes sociales por lo incómodo del momento.

Por medio de una transmisión en vivo contó que al principio Maduro “no olía bien”.

“Luego, ya sabes, pudo tomarse el tiempo de bañarse y esas cosas”, detalló.

Sus declaraciones han reavivado la polémica en torno a su figura, marcada por constantes controversias, tanto dentro como fuera de la música, lo que lo mantiene como uno de los artistas más comentados del momento.

Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela
Nicolás Maduro habría compartido prisión con Tekashi. (Shutterstock/Foto)
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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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