Farándula

Tekashi 6ix9ine reaparece tras rumores de agresiones y su supuesta muerte en prisión, ¿qué dijo?

Tekashi 6ix9ine rompió el silencio luego de versiones falsas que alertaron a sus seguidores en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre y Silvia Núñez

El nombre de Tekashi 6ix9ine se volvió tendencia luego de que circularan versiones sobre una supuesta agresión en prisión que habría provocado su muerte.

Los rumores señalaban un supuesto ataque con arma blanca, lo que generó alarma entre sus seguidores.

El video con el que aclaró la situación

El propio artista desmintió la información este miércoles mediante un video publicado en su cuenta de Instagram. En las imágenes se le observa relajado y usando un teléfono móvil con una actitud positiva.

Tekashi 6ix9ine
Tekashi 6ix9ine aclaró su situación actual desde prisión. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

“Estos tres meses pasan volando gracias a rainbetcom. Voy a volver en el tiempo a la carrera de Rick Ross, ¿alguien quiere algo?“, escribió el rapero, haciendo referencia a su actual detención y a una plataforma de apuestas.

Su situación legal actual

El cantante deberá permanecer tres meses detenido, situación que él mismo confirmó indirectamente con su publicación, descartando cualquier versión sobre un ataque violento.

Tekashi 6ix9ineRumores de muertePrisiónEstados Unidos
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

