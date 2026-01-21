Tekashi 6ix9ine reaparece tras rumores de agresiones y su supuesta muerte en prisión, ¿qué dijo?

El nombre de Tekashi 6ix9ine se volvió tendencia luego de que circularan versiones sobre una supuesta agresión en prisión que habría provocado su muerte.

Los rumores señalaban un supuesto ataque con arma blanca, lo que generó alarma entre sus seguidores.

El video con el que aclaró la situación

El propio artista desmintió la información este miércoles mediante un video publicado en su cuenta de Instagram. En las imágenes se le observa relajado y usando un teléfono móvil con una actitud positiva.

“Estos tres meses pasan volando gracias a rainbetcom. Voy a volver en el tiempo a la carrera de Rick Ross, ¿alguien quiere algo?“, escribió el rapero, haciendo referencia a su actual detención y a una plataforma de apuestas.

Su situación legal actual

El cantante deberá permanecer tres meses detenido, situación que él mismo confirmó indirectamente con su publicación, descartando cualquier versión sobre un ataque violento.