Murió Dee Freeman actriz de “Dexter” y “NCIS: Los Ángeles” tras complicaciones de salud

El mundo del espectáculo está de luto tras la muerte de Dee Freeman, reconocida por su participación en producciones como “Dexter” y “NCIS: Los Ángeles”.

La actriz falleció a los 66 años luego de enfrentar un cáncer de pulmón en etapa 4, una enfermedad contra la que luchó durante un largo periodo.

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La noticia fue confirmada por su familia días después de su deceso, generando múltiples muestras de afecto por parte de seguidores y colegas.

Dee Freeman es recordada por su participación en producciones como “Dexter” y “NCIS: Los Ángeles”. (Dee Freeman/Instagram)

Mensaje de despedida

“En nombre de su familia, con profunda tristeza compartimos esta actualización con ustedes. Dee falleció pacíficamente el 2 de abril de 2026 después de una valiente lucha contra el cáncer.

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“Gracias a todos los que apoyaron a Dee durante su batalla. Le impresionó saber cuántas personas se preocupaban por ella y estaban tirando por ella. Sabemos que Dee está allí en el cielo siendo la fuerza de la naturaleza que siempre fue. Ahora lo está haciendo con sus alas de ángel puestas. Descansa en paz, Dee”, expresaron.

Trayectoria y legado

Nacida en Louisiana el 6 de junio de 1959, Freeman inició en Japón como locutora de radio antes de incursionar en las artes escénicas. Su talento la llevó al teatro, el cine y la televisión, donde participó en producciones como Seinfeld, ER, Bones, Shameless, entre otras.

Además, antes de su fallecimiento trabajaba en la adaptación novelada de su espectáculo unipersonal Poison Gun, inspirado en su historia familiar según THR.