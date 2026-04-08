Adri Toval destapa el método que habría usado para estar íntimamente con esposo de Ana Bárbara

Adri Toval, la periodista costarricense que asegura haber sido la tercera en discordia en el matrimonio de Ana Bárbara y Ángel Muñoz, volvió a generar controversia tras ofrecer nuevas declaraciones en el programa de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante.

En esta ocasión, profundizó en aspectos personales de la supuesta relación a partir de las preguntas de Adolfo, incluidas aquellas relacionadas con la intimidad. Infante le consultó:

“Cuando un hombre tiene una amante le dice que ya no duerme con la esposa, que ya no lleva vida marital, ¿fue tu caso?“, lo cual provocó risas en la costarricense de origen nicaragüense.

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Adri Toval ha dado detalles inéditos sobre la supuesta relación. (Adri Toval/Instagram)

Declaraciones polémicas

“Sí, totalmente, mira cuando yo lo conocí en setiembre, él a mí me dice que... Mira, estas son cosas tan delicadas, que no las he dicho. En setiembre, cuando recién iniciamos la relación, ellos tenían aún esta dinámica de pareja y él a mí me dice: ‘amor, yo no tengo una dinámica como tal con Ana’.

“Porque yo le reclamaba, yo tenía como un conflicto interno, yo sentía celos, para mí era una situación difícil saber que él estaba con ella, me daba muchísima incomodidad”, respondió Toval.

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La periodista también relató que la relación estuvo marcada por constantes rupturas y reconciliaciones en un corto periodo de tiempo.

Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz tendrían problemas debido a las declaraciones de Adri Toval. (redes)

Interacción a distancia

Otro aspecto que llamó la atención fue la manera en que, según su versión, mantenían el contacto cuando no podían coincidir físicamente. Toval explicó que la comunicación constante y los encuentros virtuales formaban parte de la relación.

“No era que no nos podíamos ver, el problema es que Ángel no se le podía zafar tan fácilmente a Ana Bárbara, a pesar de que ella estaba en Cancún y él estaba en Los Ángeles, o sea tenía que inventarse como excusas y ya después al final, pues él tuvo bastante conflicto con su trabajo.

“Entonces, él me decía que no podía salir del país de momento, pero sí teníamos este intercambio íntimo a través de videollamada para poder sostener la relación”, agregó.

Además, mencionó que compartían actividades cotidianas a distancia, como conversaciones diarias y momentos de acompañamiento virtual, lo que, según indicó, fortalecía el vínculo.

Un caso que sigue generando reacciones

El pasado 13 de marzo, el periodista Javier Ceriani dio a conocer una llamada en la que Toval asegura que sí mantuvo intimidad con Ángel Muñoz, donde incluso afirmó que “fue muy intenso” y que “a él no le importaba si ella se cuidaba (para no tener hijos)”, entre otros detalles.

El caso continúa generando reacciones en redes sociales y medios de comunicación, donde las versiones y opiniones mantienen el tema en el centro de la conversación pública.